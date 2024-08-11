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CELINE新爆款Nino包穿什麼都搭！NewJeans Danielle、瑪格羅比示範給妳看

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NewJeans Danielle以白色短裙套裝搭配CELINE TEEN NINO白色漆面牛皮革手袋。（CELINE提供）

圖文 / 鏡週刊

CELINE全新推出的NINO手袋要由誰來詮釋最適合？當然是全球品牌大使：NewJeans的Danielle啊！這位19歲的混血公主換穿不同服裝演繹，一會兒自拍、一會兒讓攝影師美美取景，非常稱職；而其他包括Lady Gaga、鄭秀妍Jessica、吳謹言、瑪格羅比（Margot Robbie）等藝人也都已手拎NINO包款，看來，這個冬天將捲起NINO炫風了！

NewJeans Danielle手提CELINE TEEN NINO標誌印花手袋自拍。（CELINE提供）

▲NewJeans Danielle手提CELINE TEEN NINO標誌印花手袋自拍。（圖 / CELINE提供）

Lady Gaga以經典法式西裝外套及簡約牛仔褲搭配CELINE TEEN NINO手袋，展現俐落造型。（CELINE提供）

▲Lady Gaga以經典法式西裝外套及簡約牛仔褲搭配CELINE TEEN NINO手袋，展現俐落造型。（圖 / CELINE提供）

瑪格羅比輕鬆裝扮下肩背CELINE NINO柔軟牛皮革中型手袋漫步街頭。（CELINE提供）

▲瑪格羅比輕鬆裝扮下肩背CELINE NINO柔軟牛皮革中型手袋漫步街頭。（圖 / CELINE提供）

全新NINO手袋傳承了MAISON CELINE的風格精髓：方正的立體廓形搭配翻蓋設計體現復古格調，並保有品牌的簡約洗鍊風格造型；精巧優雅的提把呼應了60年代常見的手提包風格，可拆卸及可調節皮革背帶提供斜背，肩背或手提等多種配戴方式。

吳謹言演繹全新CELINE TEEN NINO手袋。（翻攝自CELINE官方微博）

▲吳謹言演繹全新CELINE TEEN NINO手袋。（圖 / 翻攝自CELINE官方微博）

鄭秀妍Jessica演繹全新CELINE TEEN NINO手袋。（CELINE提供）

▲鄭秀妍Jessica演繹全新CELINE TEEN NINO手袋。（圖 / CELINE提供）

由Hedi Slimane設計的NINO是CELINE 2024冬季女裝系列主打包款，不僅有從TEEN到中號的尺寸，材質上有漆面牛皮革、柔軟牛皮革與TRIOMPHE標誌印花帆布，正是遊走於正式與休閒間的時尚美學風格配件。

TEEN NINO粉杏色漆面牛皮革手袋CELINE BY HEDI SLIMANE。NT$110,000（CELINE提供）

▲TEEN NINO粉杏色漆面牛皮革手袋CELINE BY HEDI SLIMANE。NT$110,000（圖 / CELINE提供）

TEEN NINO標誌印花手袋CELINE BY HEDI SLIMANE。NT$100,000（CELINE提供）

▲TEEN NINO標誌印花手袋CELINE BY HEDI SLIMANE。NT$100,000（圖 / CELINE提供）

NINO雲灰色柔軟牛皮革中型手袋CELINE BY HEDI SLIMANE。NT$120,000（25 x 17.5 x 10公分）（CELINE提供）

▲NINO雲灰色柔軟牛皮革中型手袋CELINE BY HEDI SLIMANE。NT$120,000（25 x 17.5 x 10公分）（圖 / CELINE提供）

有別於亞洲藝人如Jessica、吳謹言比較優雅雋永的以裙裝、長靴與NINO搭配，Margot Robbie一派輕鬆的棒球帽、Leggings與球鞋的穿搭look，以及Lady Gaga悠閒的丹寧褲裝扮，都更證明了NINO提供的百搭性。


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關鍵字：

鏡週刊, CELINE, NewJeans Danielle

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