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南韓流行的精巧繽紛「五色美甲」　漸層光暈、幾何色塊是夏季必備

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Text／Marie Claire美麗佳人　Photo／Marie Claire美麗佳人

有的人喜歡華麗的美甲款式，但也不少人鍾愛韓系清新風格。今天就要介紹夏季在南韓非常流行的美甲風格，色彩繽紛又清透可愛的「五色美甲」。

五色美甲是什麼？

五色美甲是從韓文「오색네일」直接翻譯而來，意思非常簡單，一隻手的手指頭一共五隻，五色美甲的「五色」就代表五隻手指頭都以不同顏色作裝飾，從飽和的單色、線條、幾何色塊到法式美甲等，五色美甲也有不同的變化方式，一起來看看。

五色美甲範本

1.飽和單色

五色美甲的經典款式就是單色的跳色，依照個人風格、喜好選擇配色，簡單又大方！還可以運用透明立體凝膠打造凹凸造型，增添可愛的感覺。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.糖漿透明感單色

南韓也相當流行帶有透明度、澎潤感的「糖漿美甲」，或者像是貓眼、鏡面等作法，搭配五指不同的底色，就能呈現出不同的層次感和光澤。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.漸層光暈

漸層的搭配也很吸睛，不管是相近色系的漸層或是撞色的銜接過渡，夕陽雲彩、深淺藍的海岸，都能運用色彩在指尖展現。

 
 
 
 

▲五色美甲 。（圖／翻攝自IG）

▲漸層的搭配十分吸睛。（圖／IG@chorongnail）

4.彩色線條／色塊

喜歡低調、清新風格的人，不妨可以先從這類型下手！透出手指自然的顏色，以線條簡單描繪在甲面上，或作出立體凹凸的造型，俏皮可愛！或是可以在指尖加上色塊，也都是特別又童趣的呈現手法。

▲五色美甲 。（圖／翻攝自IG）▲五色美甲 。（圖／翻攝自IG）

▲彩色線條。（圖／IG@_hensalon、@nail_by_song2）

▲五色美甲 。（圖／翻攝自IG）▲五色美甲 。（圖／翻攝自IG）

▲彩色小色塊。（圖／IG@yurr_nail、@hi_6mong）

▲五色美甲 。（圖／翻攝自IG）▲五色美甲 。（圖／翻攝自IG）

▲在甲面或指尖加上色塊。（圖／IG@2nanail、@footory_centum）

▲五色美甲 。（圖／翻攝自IG）▲五色美甲 。（圖／翻攝自IG）

▲在指尖加上大範圍色塊，呈現特別又童趣的法式美甲。（圖／IG@2nanail、@neko_nail_）

【本文出處，更多精采內容請上《美麗佳人》官方網站；《美麗佳人》官方粉絲團。未經授權，請勿轉載！】

延伸閱讀：

● 2024夏天美甲造型推薦：目不暇給的「極繁主義美甲」，指尖就是藝術遊樂園

● 2024夏季美甲推薦：簡約高級的「肥皂美甲」，清透百搭又不挑膚的精緻感！

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關鍵字：

美麗佳人, Marie Claire, 美甲, 指彩, 夏季

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