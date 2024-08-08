小資女必關注的夏日泳裝　熱帶印花、復古衝浪度假造型必備

Text／Marie Claire美麗佳人 Photo／Marie Claire美麗佳人

2024巴黎奧運如火如荼地展開中，作為奧運熱門賽事的游泳也是眾人關注的焦點，而今年夏季，也為各位整理了各家泳裝設計，不妨參考！

SPORT b.



SPORT b.今夏帶來與法國專業游泳單品品牌arena的聯名系列，將高機能面料融入設計，在泳衣設計中透露街頭與法式簡約風格元素，繽紛的色調也充滿夏日活力。

適合各年齡層的人。其中，水陸兩用的運動服與戶外風格單品，能讓每日造型有更多變化，此次聯名系列的泳裝使用了Aqua Pro Ex面料，此種面料除了有著良好彈性，也能為穿著者帶來舒適的貼身感受，抗氯侵蝕特性也增添耐用性，兼具實用性質。

H&M



保留了充滿度假感的海島風情，H&M本季將永續精神融入H&M Studio迷你夏日膠囊系列，此系列除了有度假感的洋裝、長裙等單品，以日落杏色為發想設計的泳裝式上衣與寬鬆短裙飾搭配了漩渦狀貼花，優雅的流動性彷彿夕陽餘暉下的洋流，自由自在！

Billabong



而復古風依然是不退流行的重點，在今年夏天的泳裝設計上依舊如此，來自澳洲的Billabong將九○年代的Bikini衝浪文化帶入設計，將經典細節傳承，在設計細節中結合了暖陽的能量與海洋的活力。

色調以充滿度假氣息的熱帶島嶼為靈感，柑橘橙、檸檬黃、青檸綠、薰衣草紫展現多元活力，特殊剪裁讓泳裝單品充滿個性，在今年夏天的海灘上成為眾人焦點。

Maison Kitsuné



總是帶有玩味幽默設計的Maison Kitsuné，在今年夏天攜手法國泳裝品牌Vilebrequin打造聯名夏日泳裝系列，將時髦的海灘風格融入創作，場景從熱帶森林到洋溢悠閒氣息的海灘，充滿大自然的無拘無束。除了亮眼的泳衣單品外，像是帆布包、漁夫帽及亞麻度假襯衫都為夏日的海灘造型增添層次，吸睛的迷彩印花帶出了個性與自信，連結了熱帶島嶼的活力！

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