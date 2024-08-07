七夕如何高級放閃？同香調心機表愛意簡直太曖昧

記者李薇／台北報導 圖／品牌提供

想要情人節高調表達愛意，平時也可以低調放閃，香氛是最好的搭配單品，以下就分享七夕最適合的對香組合，快跟愛人一起穿出時髦氛圍。

＃FERRAGAMO 菲常曜紅男性淡香精＆橙光伊人女性淡香精

情人節就用同香調放閃，這兩支對香都是以柑橘芳香皮革調為主，兩者在香材構築上都有義大利佛手柑，呼應品牌從義大利發跡，菲常曜紅男性淡香精搭配埃及茉莉精油、鳶尾草精華、海地香根草、軟皮展現出性感陽剛的氣息；橙光伊人女性淡香精則是運用白杜鵑花、紫羅蘭、羊絨木、香草豆精華、零陵香豆精華，帶出自信女人味。

＃MCM 黑曜背包淡香精＆粉漾背包女性淡香精

配件大膽放閃更迷人，同樣出自MCM的兩款香水，都是以超可愛的背包造型設計，不僅有經典MCM的花紋圖案，皮革提帶更可以放在包包裡面，宛如定情的時尚配件，黑曜背包淡香精以瑪瑙礦物石為靈感，生薑、粉紅胡椒、紫羅蘭葉、羅勒帶來力量與辛香的質感；粉漾背包女性淡香精以冷凍梨、粉紅胡椒、黑醋栗、玉蘭花、五月玫瑰，展現自由奔放的靈魂。

＃Abercrombie & Fitch 沐光之境男性淡香水＆沐光之境女性淡香精

兩支都是帶有快樂鼠尾草香材的作品，儘管呈現出來的香氣截然不同，卻有著相似的清新草本氣息，沐光之境男性淡香水佛手柑、小柑橘、薰衣草、阿特拉斯雪松，是夏日徐徐吹的一道清爽微風；沐光之境女性淡香精白茶、無花果葉、紅伶薰衣草、快樂鼠尾草，淡雅又溫柔，簡直讓人沒有抵抗力。