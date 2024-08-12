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包開箱／柱延同款Balenciaga話題大包！空氣感Monaco仿舊BB標誌超勸敗

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記者鮑璿安／專題報導

Balenciaga總是能夠在極繁和極簡之間找到平衡之道，憑藉經典「機車包」、Hourglas沙漏包那些火紅多年、鮮明廓形的包款擄獲一票死忠粉絲，在現任創意總監Demna執掌之下，新成員「Monaco」是時尚迷們必須要認識的焦點，韓團 The Boyz 成員柱延（Juyeon）也上身掀起話題。

▲balenciaga 。（圖／品牌提供）

▲balenciaga 。（圖／品牌提供）

▲秋冬時節全新Monaco LARGE SLING BAG俐落線條之中搭配了柔軟小牛皮 。（圖／品牌提供）

迷你包時代已經翻頁，時尚界轉身擁抱大尺寸包款，今年秋冬時節「Monaco」既體現了品牌創始人Cristóbal Balenciaga對建築美學的把控，也形塑出更可愛靈活的模樣，MONACO LARGE SLING BAG俐落線條之中搭配了柔軟小牛皮，中央飾以經典仿舊概念的BB logo賦予辨識度，設計手法體現出Demna擅長的玩味審美，一體成型的結構，將原本的鍊條肩帶化作鬆軟好上手的短手柄，使其像是注入了滿滿的空氣感，大大提升了吸睛程度，外觀可愛猶如枕頭包般，展現可甜可鹹的多樣化造型。

▲balenciaga 。（圖／品牌提供）

▲balenciaga 。（圖／品牌提供）

▲THE BOYZ 柱延就曾在秀場上背上MONACO 。（圖／翻攝自IG、記者鮑璿安攝）

THE BOYZ 柱延就曾在秀場上背上MONACO，搭配休閒的連帽外套以及誇張靴款，而他選擇飾滿亮面水鑽的版本，有別於皮革材質的MONACO，更能散發出迷人光澤感，絕對是派對上的矚目焦點。

▲balenciaga 。（圖／品牌提供）

▲balenciaga 。（圖／品牌提供）

▲MONACO CHAIN BAG鍊條肩帶款式 。（圖／品牌提供）

MONACO CHAIN BAG依舊提供鍊條肩帶款式，有兩種呈現方式，開口未折疊時是超大容量的口袋包，將其折疊即變身為翻蓋包，既可作為腋下包使用，也可將粗鍊條肩帶穿過邊角處的孔環斜挎，打造多樣造型與搭配，也帶來不同於皮革的療癒毛巾布材質。

 ►包開箱／Bottega Veneta雞蛋包話題登場！金屬扭結、編織皮革低調奢華

關鍵字：

包開箱, BALENCIAGA, 柱延, Monaco

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