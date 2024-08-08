皇家禮炮62禮讚系列在台上市　繞舌10分鐘餘韻輕柔馨香

▲皇家禮炮推出新款62禮讚系列，結合現代與古典。（圖／品牌提供）

記者蔡惠如／綜合報導

蘇格蘭威士忌品牌皇家禮炮近期在台推出62禮讚系列，為高端威士忌市場注入新味，該系列包括經典藍瓶的全新改版，以及兩款令人垂涎的全新酒款，其系列的靈感源自英國皇室慶典時鳴放的62響禮炮，像是為品酩者帶來一場奢華尊貴的感官盛宴。

62禮讚系列改良的經典藍瓶華麗現身，該酒款由首席調酒師Sandy Hyslop操刀，精選50多種高年份麥芽和穀物威士忌調和而成，其中還包含了已停產的Caperdonich酒廠的珍稀酒液，提升該酒款的收藏價值，具有深邃且多樣的風味，悠長尾韻在口中可長達10分鐘。

系列全新酒款「62禮讚美國橡木桶珍選」，使用備受讚譽的Longmorn酒廠的頂級酒液，再經美國橡木桶陳釀，創造豐富的果香與甜美口感的層次，帶有鳳梨、芒果和木瓜等熱帶水果的香氣，同時揉合奶油糖、香草卡士達的甜香，加上免稅通路獨賣的「皇家禮炮62禮讚-The Peated Reserve」成型夢幻組合。

62禮讚系列酒瓶設計採用鑽石菱格紋理，搭配精緻的鑽石瓶塞，加上鍍金酒標與富有現代感的俐落線條，各有新舊韻味。禮盒外觀擁有禮炮鳴放時壯觀景象元素，內部以倫敦塔、皇冠等元素講述了62禮讚背後故事，為飲酒體驗增添文化底蘊。

62禮讚系列已在台陸續開賣，經典藍瓶售價86,000元、美國橡木桶珍選版售價94,600元，「62禮讚美國橡木桶珍選」僅在保樂力加Le Cercle尊爵俱樂部獨家販售。

另同集團保樂力加近期也在自家私人俱樂部，限定開賣200年歷史的穆頓酒廠「2024年穆頓極緻珍稀年度奢選系列」，以及「「穆頓極緻珍稀愛爾蘭橡木選桶系列-第五章：凱蘭森林Kilanelagh Wood」，售價分別為10,000元與16,000元，提供高端威士忌人士搶先收藏。

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