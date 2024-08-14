如何面對工作空窗期？認同自己的選擇　「很忙」不是成年人生活唯一的樣子

文／女子學

若不是有被老天眷顧的好運，大部分人的求職路通常都會有「空窗期」的存在。時間短則幾天，長則數月或年，對求職者來說，這個時期不管在履歷上或是面試時，難免都會苦惱該如何解釋或是害怕被貼上標籤。

是受社會風氣的影響也好，或是國人天生愛勞碌的性格也罷，我們好像都有種不允許自己「休息」的奴性，總感覺要不斷的上班、加班才是好好生活的代表。好似停下腳步休息就應該感到不安焦慮，非得要「忙」到不行，才配得上是成功的成年人生活。

所以，在面對「空窗期」這件事上，不管是站在求職者或是面試官的角度，我們都應該放下原有的愧疚與疑問。本篇文章編輯從兩者的想法分析，在這個自由誠可貴，身心健康價更高的時代，任何人都要寬心與坦然的面對人生中這段難得的空白時光。

▲面對「空窗期」更要寬心與坦然。（圖／微博@電視劇玫瑰的故事，下同）

求職者先問自己：「這段時間獲得了什麼？」

面對這段履歷中的空白期，身為求職者，可以先問問自己：「這段時間你獲得了什麼？」離開職場後，是在家好好休息、陪伴家人或是去旅行呢？這些在外人眼中看似沒有成長日子，往往是人生中最珍貴的時光。

在這段時期，可能多數人會覺得沒有收入，是一件丟臉且難以啟齒的事情，或是因專業技能停止精進而感到焦慮，導致自己也不知該怎麼面對這段時期。

其實，在面試前，你得先正視自己的心態，打從心底的認同自己，覺得這個選擇無愧於心，才能自信、坦然地說出自己是如何度過這段關於空窗期。不管是自主休息，或是被迫暫停工作，在經濟足夠生活的條件下，「空窗期」是最能遠離一切紛擾、專心做自己想做的事的時候，所以何須擔憂別人怎麼看，把你從中獲得的感受與體驗，一一說出就是最好的回答。

面試官：放下既有疑慮，寬心觀察求職者的狀態

倘若今日你是面試官遇到有空窗期的求職者，一定要先放下「未知」的疑慮，盡可能的不帶任何想法，來傾聽求職者的回答。

這個過程，除了能基本了解求職者的性格與想法，也能從中知道他在這段時間經歷了什麼，以及為什麼選擇這樣做。若是遇到求職者是因生活或是其他原因，不得不經歷這樣的狀況，面試官也可以試著放寬心的接受，在確認面試者是能足夠面對工作挑戰時，其實這點空白不算什麼。

再者，若能從這段時間感受到求職者是好好休息過，把自己準備好，擁有面對職場生活的能力，也是再好不過的事了。

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