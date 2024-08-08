宋慧喬低調現身香港「帽沿壓低」照樣美翻！拎FENDI新包一細節掀熱議

記者鮑璿安 ／綜合報導

南韓女星宋慧喬最近現身香港國際機場，身為FENDI 品牌大使的她，8日受邀出席廣東道精品店開幕活動，稍早機場造型也曝光了，宋慧喬穿著簡單低調卻不失星味，頭戴棒球帽、拎著秋冬24話題新包款Peekaboo Soft包款，簡直散發滿滿的女神氣場。





▲宋慧喬現身香港國際機場被捕捉到最新畫面 。（圖／品牌提供）

宋慧喬現身香港國際機場被捕捉到最新畫面，她身穿淡藍色休閒襯衫搭配上鴨舌帽，看起來舒適度十足，雖然帽沿壓低幾乎遮住了半張臉，卻散發著女神仙氣。而她手中的包款也相當具有話題性，來自FENDI 秋冬24系列的Peekaboo Soft，將品牌標誌性的Peekaboo包款重塑成柔軟亮麗的版本，更適合在休閒場合演繹。





▲FENDI 秋冬24系列的Peekaboo Soft 。（圖／品牌提供）

▲FENDI x Chupa Chups® 棒棒糖套硬殼吊飾 。（圖／品牌提供）

此外，包款上多了備受矚目的細節，搭配了FENDI x Chupa Chups® 棒棒糖套硬殼吊飾，可收納整根棒棒糖超有童趣性，成為今年最可口時髦的吊飾，與FF LOGO皮革Mini Strap You相呼應，碰撞出個性化態度。

同時，韓韶禧6日飛往巴黎參加品牌活動，她過去的私服穿搭就經常引起討論，時而率性時而甜美非常多變，而她最新的機場造型公開了，她打扮得相當溫柔，以南韓品牌GRACE U荷葉邊平口上衣搭配丹寧抽繩短裙，呈現自在狀態，並選擇了Dior黑色高跟長靴完美修飾身材比例，果然是稱職的品牌大使。