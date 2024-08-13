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頰彩熱潮回歸！SUQQU進化版「漸層腮紅」美翻　香奈兒奶霜質地超滑順

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記者張毓容／綜合報導　 圖／品牌提供、記者張毓容攝

前幾年唇彩大肆其道，彩妝重點被唇妝霸佔風頭許多，而隨著近一兩年開始流行起「氛圍感」，頰彩的熱度和重要性也再度回歸，甚至成為今年彩妝的一大流行重點。近來就有不少品牌都看準這一趨勢，紛紛推出重量級頰彩新作，像是SUQQU超紅的經典明星「漸層腮紅」就推出進化版和一系列超美色選，香奈兒則是推出獨特奶霜質地的全新持色腮紅，每一款都讓人全都想打包帶回家。

▲▼ 頰彩新品盤點 。（圖／記者張毓容攝、品牌提供）

▲CHANEL 輕霧持色腮紅，NT$1,950。

香奈兒推出擁有獨特轉化質地的全新「輕霧持色腮紅」，原有的粉質上臉後即轉為綿密細緻的奶霜質地，且配方富含鼠尾草油，一抹順滑，使肌膚平滑舒適、倍感柔嫩，能與肌膚完美融合，呈現出絲絨質感的霧光色澤。共推出5款色選，從杏桃棕色、玫瑰木色等自然裸調到莓果色、酒紅色的搶眼色系都有，可單擦也可隨意疊擦變化妝容風格。

▲▼ 頰彩新品盤點 。（圖／記者張毓容攝、品牌提供）

▲▼ 頰彩新品盤點 。（圖／記者張毓容攝、品牌提供）

▲SUQQU 晶采柔艷頰彩，NT$2,200。

SUQQU今年秋彩系列把重點放在頰彩上，將超熱賣的招牌明星產品「漸層腮紅」推出全新進化版「晶采柔艷頰彩」，採用無油配方搭配能柔滑暈開的微細粉體，打造出猶如空氣般柔軟的「無重力感腮紅」，能更輕易暈染、融於雙頰，粉體更蘊涵微細珠光，能均勻服貼在肌膚上並轉化成光澤，呈現更顯自然的光澤妝效。而最吸睛的漸層色彩也進化為「對角線漸層」，讓腮紅色X打亮色採對角線的漸層配置，讓粉末更容易均勻混合，輕鬆營造漸層妝效。

本次共推出6款常態色和1款限定色，其中嬰兒粉紅色和莓果紅色系漸層的「#04恋流」是日本討論度最高的色選；而限定色#101是特調的米膚色，還能當成定妝蜜粉使用，遮蓋毛孔。

▲▼ 頰彩新品盤點 。（圖／記者張毓容攝、品牌提供）

▲RMK 光影修容盤，NT$2,600。

RMK今年秋妝系列中一款擁有陰影、打亮和頰彩等多種功用的全新「光影修容盤」，盤內集結經典不退流行的頰彩色，搭配2種陰影色調和2種打亮色，以彷彿臉部膚色般散發清透的發色度和超細緻的粉末顆粒，以搭配好的萬用和諧色選，連化妝新手都能0難度隨意上手，打造出自然的陰影、光澤和血色，共推出2款色選，包含帶有藍感色澤、適合膚色偏冷色調至中性色調的#01，和帶有黃感色澤、適合膚色偏暖色調至中性色調的#02。

關鍵字：

美妝, 彩妝, 化妝品, 頰彩, 腮紅, 新品, 秋妝, 秋冬, SUQQU, RMK, CHANEL, 香奈兒

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