fb ig video ETtoday search mobile

星巴克慶林郁婷奪金　8／13限定一天買一送一

>

▲星巴克。（圖／翻攝官方粉絲頁）

▲星巴克慶祝台灣再摘一金，推限定日買一送一。（圖／翻攝官方粉絲頁）

記者蔡惠如／綜合報導

為歡慶林郁婷為巴黎奧運女子拳擊摘下首面拳擊項目金牌，星巴克宣布8／13 限定一天推出買一送一優惠，為林郁婷本次參賽奪得金牌以及高EQ表現喝采，大家一起乾杯咖啡為林郁婷開心，順便分享金牌才有的小確幸。

星巴克8／13限定一天推出「歡慶奪金 榮耀時刻！好友分享日」，當天上午11點至晚上8點期間，民眾至全台星巴克門市，購買兩杯特大杯冰熱、口味皆一致的飲料，其中一杯由星巴克招待。每人每次至多買二送二，飲料限當場一次領取。優惠品項不包含星冰樂系列飲料、雲朵冰搖濃縮咖啡、罐裝飲料、典藏系列咖啡、手沖、虹吸式咖啡及含酒精飲料。

星巴克不適用好友分享門市：
松山機場、松機T2、一航廈3F、新二航廈B2、二航廈4F、二航廈5F、二航廈D3、二航管制4F、小港國際站、青埔、六家、烏日、苗栗高鐵、彰化高鐵、雲林高鐵、嘉義高鐵、台南高鐵、左營高鐵、南港車站、南港高鐵、松山車站、台鐵一、板橋車站、中壢休息站、湖口休息站、西湖休息站、泰安南、泰安北、南投休息站、西螺、東山休息站、關廟南、仁德南、仁德北、古坑休息站、草山、花蓮和平、洄瀾、宜蘭頭城、福隆觀海、清境、日月潭、中埔穀倉、奇美博物館、墾丁福華、海生館、花蓮理想、龍門、101典藏、京站。。

關鍵字：

星巴克買一送一, 買一送一, 星巴克, 優惠, 林郁婷, 奧運, 金牌

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

香奈兒度假系列擁抱馬賽海岸風情

香奈兒度假系列擁抱馬賽海岸風情

IKEA傳奇肉丸竟非瑞典當地人最愛

IKEA傳奇肉丸竟非瑞典當地人最愛

工作到極度厭世　3句話找回力量

工作到極度厭世　3句話找回力量

孫芸芸澳洲豪宅絕美布置曝光

孫芸芸澳洲豪宅絕美布置曝光

林熙蕾挺Tory Burch秀　到紐約必做一件事

林熙蕾挺Tory Burch秀　到紐約必做一件事

金世正曝減重菜單　3周減4kg

金世正曝減重菜單　3周減4kg

Thom Browne讓狗狗包穿雨衣

Thom Browne讓狗狗包穿雨衣

5萬元有找珠寶推薦　小資也能入手

5萬元有找珠寶推薦　小資也能入手

歐米茄用隕石打造星座錶

歐米茄用隕石打造星座錶

IKEA復刻1967年減壓椅讓客廳很時髦

IKEA復刻1967年減壓椅讓客廳很時髦

ET Fashion

推薦閱讀

星巴克慶林郁婷奪金　8／13限定一天買一送一

星巴克慶林郁婷奪金　8／13限定一天買一送一

夏天濕氣重！營養師教吃6種「去濕消水腫食物」　還能減脂促代謝

夏天濕氣重！營養師教吃6種「去濕消水腫食物」　還能減脂促代謝

林俊傑炫罕見愛馬仕柏金包　綴滿流蘇想低調也難

林俊傑炫罕見愛馬仕柏金包　綴滿流蘇想低調也難

突兀才好看！教妳用緊身上衣與超寬褲　輕鬆穿出街頭時髦感 別人不會把你放在眼裡！別當職場濫好人　要當個不好惹的人 混血滑雪金牌谷愛凌爆熱吻法4金男神　挨批「雙面人」淡定秀LV時髦穿搭 哪裡最輸不起？超準心測分析你最重視的事情 迪士尼將有阿凡達、獅子王園區！砸2兆台幣擴張版圖　連郵輪都增至13艘 梅西正港「錶王」大戶　買到千萬隱藏版藍寶石錶 看到線條還是親吻的人？測試你命中自帶的福氣

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面