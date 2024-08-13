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隋棠1.6億Chaumet珠寶閃耀　驚嘆冠冕牆「若女兒來肯定走不了」

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▲▼ CHAUMET珠寶展 。（圖／公關照）

▲隋棠佩戴Chaumet此次珠寶展最高價的Harmonie藍寶石鑽石項鍊，搭配同系列戒指總價近1億6000萬元。（圖／CHAUMET提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

法國珠寶品牌Chaumet以「表演藝術」為題的Chaumet en Scène頂級珠寶展即日起至17日登場，展出200件總價約30億元的傑作，採預約制鑑賞。品牌為呼應此次設計主題，特別選在曾舉辦無數舞會與表演活動、前身為「臺北市公會堂」的中山堂發表新作，女星隋棠、謝欣穎與男星林柏宏今（13日）搶先欣賞，對於充滿律動感的舞蹈主題珠寶尤其鍾情，且一整面標誌性的冠冕牆也讓人驚喜，隋棠說：「若帶女兒來，肯定走不了。」

▲▼Chaumet麥穗項鍊 。（圖／記者陳雅韻攝）

▲隋棠最喜歡Chaumet象徵豐饒的麥穗項鍊，可拆下金色麥穗單戴白鑽項鍊。（圖／記者陳雅韻攝）

▲▼ CHAUMET wall 。（圖／公關照）

▲Chaumet珠寶展呈現令人驚嘆的冠冕牆。

Chaumet en Scène頂級珠寶系列靈感源自音樂、舞蹈與魔術三大元素，今隋棠與謝欣穎均戴上受音樂啟發的珠寶，總值各近1億6000萬元。隋棠所戴的Harmonie 18K白金項鍊為全場最高價之作，藍寶石和鑽石以完美和諧相互交織，和同場展出的可轉換式麥穗項鍊並列她的最愛，問及依家人個性選擇各適合什麼珠寶？她笑著說：「老公就跳過，兒子個性隨和都喜歡閃亮亮的東西，應該任何款式都可以；女兒更喜歡珠寶，冠冕最合適。」

▲▼ CHAUMET珠寶展 。（圖／公關照）

▲林柏宏將Un Air de Chaumet冠冕的羽飾拆下當胸針，同時戴Melodie鑽戒，珠寶總價近8000萬元。

▲▼ CHAUMET珠寶展 。（圖／公關照）

▲謝欣穎戴Chaumet en Scène頂級珠寶系列Partition鑽石與祖母綠項鍊、耳環與Soir de Fete鑽戒，總值近1億6000萬元。

在Chaumet en Scène頂級珠寶系列中，唯一的冠冕是魔術主題的Voltige鑽石冠冕，恰巧林柏宏今就發揮創意，將另一系列Un Air de Chaumet冠冕上的羽翼造型轉換為胸針佩戴，他與謝欣穎對於Chaumet舞蹈主題的新作情有獨鍾，包括靈感源自芭蕾、探戈、搖擺舞的珠寶，都讓人感受到裙襬旋轉或雙人貼近舞蹈的動感，加上品牌精選的重量級美鑽或寶石點綴，氣勢非凡。

▲▼CHAUMET珠寶展 。（圖／公關照）

▲模特兒展示Chaumet en Scène頂級珠寶系列節奏定調主題Melodie鑽石項鍊與耳環、鑽戒。

▲▼CHAUMET珠寶展 。（圖／公關照）

▲Chaumet en Scène頂級珠寶系列獨領舞姿主題Swing手環鑲嵌2顆錫蘭枕形切割紫粉色剛玉、粉色剛玉、縞瑪瑙與鑽石。

▲▼CHAUMET珠寶展 。（圖／公關照）

▲Chaumet en Scène頂級珠寶系列獨領舞姿主題Ballet項鍊鑲嵌美鑽與3顆分別為8.03、5.79與5.77克拉錫蘭枕形切割藍寶石。

▲▼CHAUMET珠寶展 。（圖／公關照）

▲模特兒佩戴Chaumet en Scène頂級珠寶系列唯一的魔幻魅力主題鑽石冠冕。

Tiffany & Co. 2024全新Blue Book高級珠寶系列Tiffany Céleste蒼穹萬象則將於15日至23日在台北登場，涵蓋春季與夏季新品系列，春季作品包括Wings飛羽凌空、Arrow乘風箭矢、Constellation星圖幻境、Iconic Star星夜如夢、Ray of Light華光萬丈以及Apollo燦爛之輝等六大主題；而全新夏季新作中，將呈現Peacock孔雀華翎、Shooting Star流光星彩以及Flames熾陽之焰主題，包括代言人安雅泰勒喬伊曾佩戴的Ray of Light華光萬丈系列項鍊，鑲嵌逾48克拉紅色尖晶石及逾4克拉的粉色尖晶石、鑽石，中央墜飾可取下轉化為胸針佩戴。

▲▼Tiffany 。（圖／公關照）

▲Tiffany代言人安雅泰勒喬伊戴的Tiffany Céleste華光萬丈系列鑲嵌逾48克拉紅色尖晶石及逾4克拉的粉色尖晶石、鑽石項鍊將在台亮相。（圖／Tiffany提供，以下同）

▲▼Tiffany 。（圖／公關照）

▲2024 Blue Book高級珠寶Tiffany Céleste流光星彩系列鉑金與18K黃金鑲嵌2顆逾10克拉紫水晶、鑽石耳環。

▲▼Tiffany 。（圖／公關照）

▲2024 Blue Book高級珠寶Tiffany Céleste孔雀華翎系列鉑金與18K黃金鑲嵌兩顆逾11克拉的坦桑石、鑽石和綠色碧璽戒指。

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關鍵字：

隋棠, 林柏宏, 謝欣穎, CHAUMET, Tiffany

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