混血滑雪金牌谷愛凌爆熱吻法4金男神　挨批「雙面人」淡定秀LV時髦穿搭

▲中美混血滑雪金牌選手谷愛凌（右）全套LV裝扮，與拎著愛馬仕喜馬拉雅凱莉包的媽媽谷燕在艾菲爾鐵塔前留影。（圖／翻攝eileengu IG）

記者陳雅韻／台北報導

巴黎奧運圓滿落幕，但八卦未歇，2022年代表大陸在北京冬奧拿下滑雪項目2金1銀的20歲中美混血兒谷愛凌，被爆出與在巴黎奧運擒下4金1銅的法國泳壇男神萊昂馬爾尚（Léon Marchand）在派對熱吻，由於馬爾尚於男子200米混合泳決賽獲金後，疑似無視大陸教練朱志根的握手致意，被大陸網民痛斥傲慢，連帶爆出緋聞的谷愛凌也被批「早上大陸，晚上歐美」，直指她是只會到大陸搶錢的「雙面人」。





▲在巴黎奧運奪得4金1銅的法國泳將馬爾尚與谷愛凌爆出熱吻緋聞。（路透社）

谷愛凌走紅後「雙面人」的攻擊沒少過，她依然淡定在IG分享此次巴黎奧運行的照片，身為時尚圈寵兒的她，穿著與她密切合作的LV（Louis Vuitton，路易威登）服裝、拎LV白色手袋，與媽媽谷燕在巴黎地標艾菲爾鐵塔前留影，媽媽所拎的愛馬仕（Hermès）百萬元喜馬拉雅凱莉包是不少貴婦心中的夢幻逸品。





▲谷愛凌（左）在奧運會期間緊戴著Tiffany珠寶。（圖／翻攝eileengu IG）

奧運期間谷愛凌也大秀珠寶首飾，清一色都出自與她友好的美國珠寶品牌Tiffany & Co.，疊戴Tiffany T系列手環、戒指，襯托年輕、個性美。除了分享時尚穿搭，她也貼出與美國體操天后西蒙拜爾絲、網球巨星喬科維奇等運動名人合影，但網友依然好奇「怎麼沒有馬爾尚」？





▲谷愛凌（右）與美國體操天后西蒙拜爾絲一同欣賞田徑比賽。（圖／翻攝eileengu IG）