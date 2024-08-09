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陳喬恩出遊愛馬仕包是標配　老公掌鏡美照張張滿意

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▲▼陳喬恩 。（圖／翻攝IG）

▲陳喬恩拎著愛馬仕凱莉包出遊，老公為她拍下美麗模樣。（圖／翻攝iam_joechen IG）

記者陳雅韻／台北報導

女星陳喬恩2022年與小她9歲的馬來西亞富二代Alan（曾偉昌）登記結婚，結婚2年多以來感情甜蜜蜜，她近日赴南韓工作兼旅遊，老公也愛相隨，她於IG公開誇獎另一半，「有個會拍照的藝術家老公真好」，讓她能盡情分享老公掌鏡的出遊美照，最後仍不忘自誇說：「但也是要本人好拍的不得了啦！」展現幽默又可愛的一面。

▲▼陳喬恩 。（圖／翻攝IG）

▲陳喬恩與老公Alan結婚2年，感情甜蜜蜜。（圖／翻攝iam_joechen IG）

45歲的陳喬恩熱愛美食，經常蒐集各地米其林餐廳星星，雖然一邊吃一邊喊會胖，但事實證明身材依然保養得宜，她此行幾乎都穿Maison Kitsuné小狐狸等品牌的貼身背心出遊，盡顯窈窕身材，加上老公絕佳的拍照功力，讓她張張滿意。

▲▼陳喬恩 。（圖／翻攝IG）

▲陳喬恩頭戴Prada帽、身穿Maison Kitsuné小狐狸背心，百萬鑽錶也很吸睛。（圖／翻攝iam_joechen IG）

從陳喬恩分享的美照可見她的時尚好貨不少，不少女性心中的夢幻包款愛馬仕（Hermès）橘色鴕鳥皮柏金包、凱莉包都是基本配備，她還戴著Prada貝雷帽、閃亮亮的鑽錶吸睛，旅行的行頭絲毫不馬虎。

▲▼陳喬恩 。（圖／翻攝IG）

▲陳喬恩穿背心搭牛仔褲盡顯窈窕身材，搭配愛馬仕橘色鴕鳥皮柏金包。（圖／翻攝iam_joechen IG）

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關鍵字：

陳喬恩, 愛馬仕, Hermes, 柏金包, 凱莉包

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