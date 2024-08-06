萊爾斯奧運百米奪金全身bling bling　珠寶、名錶華麗助攻

▲美國選手萊爾斯以些微差距戲劇性贏得巴黎奧運男子100公尺決賽的冠軍。（圖／歐米茄提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

美國飛毛腿萊爾斯（Noah Lyles）在巴黎奧運男子100公尺決賽上，跑出9秒79佳績，以些微的0.005秒差距力壓牙買加名將湯普森（Kishane Thompson）摘金，拿下他第一面奧運金牌、也成為20年來首位奪100公尺冠軍的美國人，在此重要時刻他也展現運動時尚，頭髮與指甲都經過精心打理裝飾，佩戴三色項鍊與歐米茄（OMEGA）名錶上陣。





▲萊爾斯奪下奧運生涯第一面金牌，也成為20年首位奪100公尺冠軍的美國人。（圖／路透社）

一般運動員上場比賽會將稍有分量的飾品或腕錶卸下，但萊爾斯所有漂亮佩件戴好戴滿，平日與他合作的造型師Kwasi Kessie表示，他很懂自己想要的風格，因此上奧運賽場必定編髮點綴珠飾，並請美甲師為他做美國國旗元素的美甲，再戴上他鍾愛的Bling Bling閃亮項鍊，華麗登場。





▲擔任巴黎奧運官方計時的歐米茄憑藉終點攝影機確認男子100公尺決賽冠軍。

而伴萊爾斯奪金的名錶，是歐米茄要價約355,000元的超霸系列月之暗面腕錶，特色是黑色機芯以雷射方式呈現月⁠球⁠表面圖像⁠，紀念品牌登月歷史，整只腕錶以黑色陶瓷製成⁠，搭配黃色亮漆計時指針及覆以Super-LumiNova超螢光塗層⁠的測速刻度形成強烈對比吸睛。







▲萊爾斯佩戴的歐米茄超霸系列月之暗面腕錶，355,000元。