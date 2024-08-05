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義大利男神泳將炸出人魚線爆紅　奪金實力早被歐米茄簽下

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▲▼義大利泳將 切孔 。（圖／路透社）

▲義大利23歲泳將切孔（左二）與男子4 x 100米自由泳接力賽隊友開心領銅牌時，露出人魚線而爆紅。（圖／路透社）

記者陳雅韻／台北報導

義大利23歲泳將切孔（Thomas Ceccon）巴黎奧運抱回100公尺仰式金牌及400公尺自由式接力銅牌，成績令人驚豔，不過讓他一炮而紅的是與隊友登上頒獎台開心揮手時，意外露出2條深邃的人魚線，健美身材與瀟灑模樣讓他瞬間成為體壇新男神，在此之前也有品牌慧眼識英雄，泳裝品牌Arena、瑞士名錶（OMEGA）早已簽下他當品牌大使了。

▲▼義大利泳將切孔 。（圖／路透社）

▲切孔在巴黎奧運已抱回100公尺仰式金牌，傲人身材成為討論話題。（圖／路透社）

身高197公分的切孔原本屬於高瘦形身材，全憑高強度核心、游泳訓練與飲食管理才練就一身令人羨慕的冰塊肌，從正面或背面各角度看來都零死角，尤其是2條清晰的人魚線，讓網友們眼睛一亮，他曬出與其他奪牌泳將的合影，各個精壯健美，讓網友們大呼「最美風景」。

▲▼義大利泳將 切孔 。（圖／翻攝IG）

▲切孔與巴黎奧運奪牌選手合影，畫面養眼。（圖／翻攝ceccon_thomas IG）

不過切孔並非只有身材可炫耀，此次在巴黎奧運游泳項目奪得一金一銅才是真實力，由他代言泳裝品牌Arena深具說服力；而歐米茄也與他建立合作情誼，他曾一身帥氣Dior正裝搭配歐米茄錶出席品牌於米蘭舉辦的活動，展現游泳比賽之外的帥氣模樣。

▲▼義大利泳將 切孔 。（圖／翻攝IG）

▲切孔是歐米茄品牌大使，曾穿Dior正裝在米蘭出席歐米茄腕錶活動。（圖／翻攝ceccon_thomas IG）

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關鍵字：

巴黎奧運, 切孔, 歐米茄, OMEGA

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