Gucci潛水錶時髦又強悍　防水全面升級至300米

▲Gucci Dive黑色自動潛水腕錶橡膠錶帶款，80,000元。（圖／Gucci提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

Gucci自1972年起跨足製錶領域，結合義式美學與瑞士工藝創作摩登錶款，今年響應運動錶熱潮，於夏季推出5款全新Gucci Dive自動潛水腕錶，色彩靈感源自航海，採用海藍、碧綠和煤黑3種色彩裝飾面盤，並再現品牌經典的Interlocking G元素；而更大突破是大幅提升防水性能達300米，歸功於瑞士製的SELLITA SW200自動機芯。

▲Gucci Dive海藍色面盤自動潛水腕錶鍊帶款，72,500元。

每款Gucci Dive自動潛水腕錶均配備輕量且抗磨損的陶瓷製單向旋轉黑色錶圈，確保水下使用的安全性，而錶背鐫刻羅盤玫瑰圖案，呼應設計主題航海世界，款式分別有不鏽鋼鍊錶帶或橡膠錶帶配海藍或碧綠色面盤，另有一款煤黑色PVD塗層配紅色琺瑯細節的橡膠錶帶腕錶。





▲Gucci Dive碧綠色自動潛水錶橡膠錶帶款，72,900元。

瑞士機械錶品牌Oris潛水錶也在炎炎夏日嶄新亮相，新作Divers Sixty-Five 40mm腕錶展現寧靜森林綠的魅力，其面盤和錶圈採用柔和的綠色漸層色調，靈感源自瑞士荷斯坦Hölstein總部周圍的森林，為運動錶增添優雅氣息；內部搭載Oris瑞士製自動上鍊機芯Calibre 733，具時間和日期顯示功能，防水100米。





▲Oris森林綠Divers Sixty-Five日期腕錶，82,000元。（圖／Oris提供）