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ROSÉ撫臉自拍亮近16萬金戒指　加碼抬玉腿吸睛

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▲▼Rose 。（圖／翻攝IG）

▲ROSÉ戴著Tiffany & Co. Elsa Peretti®系列18K金Bone戒指，159,000元。（圖／翻攝roses_are_rosie IG）

記者陳雅韻／台北報導

南韓女子天團BLACKPINK成員ROSÉ分享夏季生活照，她無論是披著西裝外套帥氣彈吉他，或著穿著休閒橫條紋衫撫臉自拍，都可見一只金戒指閃閃發亮，原來是她近期新歡Tiffany & Co. 近16萬元的Elsa Peretti®系列Bone戒指，雖然未鑲一顆寶石，但寬版戒起伏的線條存在感強烈，襯托她的個性美。

▲▼Rose 。（圖／翻攝IG）

▲Tiffany & Co. Elsa Peretti®系列18K金Split寬版手環（由上至下）1,225,000元，Split戒指149,000元，Bone戒指159,000元。（圖／Tiffany提供）

名模出身的已故設計師Elsa Peretti，1970年為Tiffany推出Bone Cuff手環成為珠寶界經典，Tiffany由此發想創作全新Bone戒指與Split戒指，承襲如首環般大膽而優雅的輪廓，ROSÉ所戴的Bone戒指可戴在手指上亦可戴在指關節上，而Split戒指能與手指線條完美貼合，其開口設計可朝上或朝下佩戴，搭配出多變風格。

▲▼Rose 。（圖／翻攝IG）

▲ROSÉ帥氣彈吉他也戴著Tiffany新戒指。（圖／翻攝roses_are_rosie IG）

除了欣賞ROSÉ的時髦穿搭，多數粉絲更關心她的健康狀況，因為6月她到巴黎參加Saint Laurent時裝秀，當時身穿平口洋裝的她瘦到胸骨凸出，纖瘦模樣令人心疼，不過她未做回應，照樣曬躺著翹高美腿的照片，展現愜意輕鬆的一面。

▲▼Rose 。（圖／翻攝IG）

▲ROSÉ翹高美腿很吸睛。（圖／翻攝roses_are_rosie IG）

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關鍵字：

ROSÉ, Tiffany

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