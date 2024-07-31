Oris限量錶呈現大堡礁夢幻藍　西瓜紅與綠變潛水錶主色好活潑

▲Oris大堡礁IV限量腕錶全球限量2000只，128,800元。（圖／Oris提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

瑞士腕錶品牌Oris今發表2024全新力作，不僅有亮色潛水錶迎接夏天，也有精彩限量錶考驗錶迷「手速」打包回家。焦點限量錶即是與澳洲非營利組織珊瑚礁復育基金會合作聯手打造的大堡礁IV限量腕錶，將大堡礁夢幻的藍綠漸變海洋色彩與陽光化為面盤迷人色調，是品牌罕見從12時垂直延伸漸變面盤設計，搭載Calibre 400自製機芯，全球限量2000只。





▲Oris 2024 Hölstein腕錶限量250只，130,000元。





▲Oris 2024 Hölstein腕錶的錶背是穿著花卉游泳褲和太陽眼鏡的小熊圖案。

今年是Oris 120歲生日，首次突破傳統推出第一只全黑色的Hölstein 2024限量錶，此全球限量250只之作締造品牌3項新紀錄：史上第一款全黑色腕錶、第一款搭載Calibre400機芯的40mm Divers Sixty-Five、第一次錶背裝飾穿著小花度假短褲與墨鏡的Oris小熊，洋溢夏季歡樂氣息；更開心是夏天往海邊跑，需要一只亮眼潛水錶伴遊，品牌推出沁涼水果色的Aquis日期錶41.5 mm，分別有清新西瓜綠與陽光西瓜紅面盤兩款選擇，搭配白色單向旋轉陶瓷錶圈格外出色，洋溢活潑氣息。





▲Oris巧妙運用西瓜綠與西瓜紅裝飾Aquis日期錶41.5 mm，各75,800元。

TAG Heuer（泰格豪雅）今夏主打的Aquaracer Professional 300系列也是潛水錶熱門選擇，全新改款的Aquaracer Professional 300日期腕錶升級搭載經瑞士官方天文台（C.O.S.C）認證的自製TH31-00自動上鍊機芯，且海洋靈感的立體波浪紋面盤上，搭配重新設計的分鐘刻度圈、時針，以及標誌性盾形時標、對比色的秒針，增強了易讀性，而錶殼尺寸則原先的43毫米縮小至42毫米，厚度也更纖薄；此外，增加GMT功能款式，鐫刻24小時刻度的雙色錶圈搭配飾有夜光塗層的漆面GMT指針，讓佩戴者一眼分辨家鄉時間與晝夜。





▲TAG Heuer Aquaracer Professional 300 GMT腕錶綠面精鋼款，138,000元。（圖／TAG Heuer提供）