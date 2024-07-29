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湯姆克魯斯替體操天后加油　戴勞力士配質感休閒裝帥翻

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▲▼ 阿湯哥觀戰美國體操天后比賽 。（圖／路透社）

▲美國體操天后拜爾絲於巴黎奧運女子競技體操資格賽以分組第一之姿晉級。（圖／路透社）

記者陳雅韻／台北報導

美國體操天后西蒙拜爾絲（Simone Biles）在東京奧運因「空中失感」與心理問題退出比賽震撼體壇，歷經休養重返國際賽場，28日在巴黎奧運女子競技體操資格賽登場，以59.566分在個人全能項目高居分組第1晉級，她華麗回歸吸引好萊塢巨星湯姆克魯斯（Tom Cruise）、奧斯卡影后潔西卡雀斯坦（Jessica Chastain）、女神卡卡（Lady Gaga）都到場為她加油，人氣超旺的湯姆克魯斯在觀眾席差點開起粉絲見面會，親切與觀賽民眾合影。

▲▼ 阿湯哥觀戰美國體操天后比賽 。（圖／路透社）

▲湯姆克魯斯（右）與華納兄弟探索公司執行長David Zaslav觀賞巴黎奧運女子競技體操比賽。（圖／路透社）

▲▼ Rolex 。（圖／翻攝官網）

▲湯姆克魯斯戴勞力士Oyster Perpetual Datejust 41腕錶白色黃金及蠔式鋼款，369,000元。（圖／翻攝勞力士官網）

湯姆克魯斯與華納兄弟探索公司執行長David Zaslav並肩而坐，為西蒙拜爾絲體操競賽打氣，當天「阿湯哥」穿白色洞洞Polo衫搭牛仔褲，搭配的錶款則是勞力士（Rolex）經典的Oyster Perpetual Datejust 41腕錶白色黃金及蠔式鋼款，整體造型顯得休閒又有質感。

▲▼ 阿湯哥觀戰美國體操天后比賽 。（圖／路透社）

▲奧斯卡影后潔西卡雀斯坦穿Ralph Lauren設計的美國國旗衫，與女兒一起觀賞美國體操名將拜爾絲的比賽。（圖／路透社）

奧斯卡影后潔西卡雀斯坦則帶著小孩一起參與奧運盛會，她以服裝表達對美國隊的支持，身穿Ralph Lauren美國國旗圖案針織衫，下方則裝飾奧運五環圖案，她搭配紅色長褲更亮眼。
 

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湯姆克魯斯, 阿湯哥, 巴黎奧運, 勞力士, Rolex, 潔西卡雀斯坦, Ralph Lauren

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