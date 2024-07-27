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席琳狄翁Dior流蘇禮服閃爆奧運　手比愛心謝粉絲支持

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記者陳雅韻／台北報導

2024巴黎奧運開幕式於台灣時間27日凌晨登場，除了史上首見運動員乘船遊塞納河進場成為話題，表演嘉賓亦是焦點，56歲的美聲天后席琳狄翁（Céline Dion）2022年證實罹患罕病「僵硬人症候群（SPS）」後重返國際舞台，為奧運開幕式獻唱震撼全場，她所穿的Dior高級訂製服流蘇珠繡，隨著她律動擺盪吸睛；同為表演嘉賓的美國流行樂天后女神卡卡（Lady Gaga），也穿Dior特別訂製的緊身馬甲與羽毛裝載歌載舞，巴黎奧運被譽為「史上最時尚奧運」，一點也不為過。

▲▼席琳狄翁,女神卡卡Dior表演服 。（圖／翻攝IG）

▲席琳狄翁證實罹患罕病「僵硬人症候群（SPS）」後重返國際舞台，為巴黎奧運開幕式獻唱。（圖／翻攝celinedion IG）

▲▼席琳狄翁,女神卡卡Dior表演服 。（圖／翻攝IG）

▲席琳狄翁身穿Dior白色絲質刺繡高級訂製服表演，閃閃動人。（圖／翻攝celinedion IG）

本屆巴黎奧運有精品龍頭LVMH集團大力贊助下，從獎牌、遞獎托盤到法國隊團服全是集團旗下品牌設計，在開幕式上的表演嘉賓服裝，也全被旗下品牌Dior包了，為重返舞台的天后席琳狄翁打造白色絲質刺繡流蘇禮服，綴滿珠飾的設計讓她舉手投足閃閃動人，展現天后氣勢，她特別對著鏡頭手比愛心，向全球粉絲的支持表達感激之情。

▲▼席琳狄翁,女神卡卡Dior表演服 。（圖／翻攝IG）

▲席琳狄翁手比愛心向粉絲道謝。（圖／翻攝celinedion IG）

奧運開幕式另一表演亮點是女神卡卡帶領10名舞者手持粉紅羽毛扇，演唱法國60年代傳奇舞者兼歌手齊齊讓邁爾的歌曲《Mon Truc en Plumes》，她穿著Dior高級訂製羽毛夾克，內搭黑色緞面緊身馬甲與短褲，外搭刺繡羽毛與亮片的黑與粉紅色裙子，而頭上俏皮的羽毛頭飾為帽飾大師Stephen Jones的傑作，表演結束後，她褪去裙子，秀出Dior黑色緞面馬甲與飾有白色羽毛絨球內搭褲，展現華麗風格，為她伴舞的舞者也都是穿著Dior服飾，畫面美極了。

▲▼席琳狄翁,女神卡卡Dior表演服 。（圖／翻攝IG）

▲女神卡卡穿著Dior高級訂製羽毛夾克、黑色緞面緊身馬甲與短褲，外搭刺繡羽毛與亮片的黑與粉紅色裙子，頭飾則是Stephen Jones的傑作。（圖／翻攝ladygaga IG）

▲▼席琳狄翁,女神卡卡Dior表演服 。（圖／翻攝IG）

▲女神卡卡帶領10名舞者手持粉紅羽毛扇，在奧運開幕式演唱法國60年代傳奇舞者兼歌手齊齊讓邁爾的歌曲《Mon Truc en Plumes》。（圖／Dior提供，以下同）

法國歌手Aya Nakamura、Juliette Armanet在奧運開幕式的服裝也全出自Dior女裝創意總監 Maria Grazia Chiuri的設計，最特別的是法國女中音Axelle Saint-Cirel一襲長達8米多的Dior白色高級訂製絲質禮服表演，其結構靈感始於法國國旗，完美與旗幟融為一體。

▲▼席琳狄翁,女神卡卡Dior表演服 。（圖／翻攝IG）

▲法國歌手Aya Nakamura身穿Dior不對稱金色羽毛高級訂製絲綢洋裝演出。

▲▼席琳狄翁,女神卡卡Dior表演服 。（圖／翻攝IG）

▲法國女中音Axelle Saint-Cirel穿Dior一襲長達8米多的白色高級訂製絲質禮服表演，設計靈感源自法國國旗。

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關鍵字：

巴黎奧運, 席琳狄翁, 女神卡卡, Dior

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