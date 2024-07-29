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破奧運男子400米個人混合泳紀錄　陽光男早被LV、歐米茄簽下

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▲▼ 巴黎奧運男子400公尺個人混合泳決賽由法國22歲新星馬爾尚奪冠 。（圖／路透社）

▲巴黎奧運男子400公尺個人混合泳決賽由法國22歲新星馬爾尚奪冠，並打破奧運紀錄。（圖／路透社）

記者陳雅韻／台北報導

巴黎奧運游泳傳出突破奧運紀錄捷報，去年剛創下新世界紀錄的地主法國22歲新星馬爾尚（Leon Marchand），在奧運男子400公尺個人混合泳決賽，以4分02秒95摘金，成功終止法國游泳12年奧運金牌荒，也打破「美國飛魚」菲爾普斯（Michael Phelps）在2008年北京奧運寫下的4分03秒84世界紀錄，他不僅在體壇表現亮眼，也是時尚圈寵兒，早已被時尚龍頭LV（Louis Vuitton，路易威登）、瑞士名錶歐米茄（OMEGA）簽下了。

▲▼馬爾尚LV OMEGA 。（圖／翻攝IG）

▲馬爾尚與歐米茄緊密合作，戴著海馬潛水300米系列腕錶綻放笑顏，185,000元。（圖／翻攝leon.marchand31 IG）

巧的是兩大品牌都傾力贊助2024巴黎奧運，歐米茄承襲光榮傳統肩負奧運官方計時重任，自家計時器紀錄下品牌好友馬爾尚打破奧運男子400公尺個人混合泳決賽紀錄，而馬爾尚泳池外最常戴歐米茄海馬系列專業潛水300米腕錶，黑色陶瓷製成⁠的面盤飾以雷射鐫刻波浪圖案，同時搭配黑色陶瓷錶圈與黑色橡膠帶，與他的游泳專業及陽光形象完美搭配。

▲▼馬爾尚LV OMEGA 。（圖／翻攝IG）

▲馬爾尚是LV大使，賽前與裝著奧運獎牌的LV硬箱合影。（圖／翻攝louisvuitton IG）

馬爾尚同時是LV大使，巴黎奧運賽前他特別為品牌拍攝宣傳片，彰顯LV特別為奧運獎牌打造獎牌箱的精湛工藝，他為法國拿下久違的游泳項目金牌後，品牌也於第一時間獻上祝賀。
 

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關鍵字：

巴黎奧運, LV, Louis Vuitton, 路易威登, OMEGA, 歐米茄

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