楊紫瓊看奧運比賽慶結婚周年　戴18克超輕陀飛輪錶吸睛

▲楊紫瓊與老公尚陶德冒雨欣賞巴黎奧運開幕式，順道慶祝結婚1周年。（圖／翻攝michelleyeoh_official IG）

記者陳雅韻／台北報導

巴黎奧運熱烈進行中，全球名人、巨星紛紛前往法國共襄盛舉，奧斯卡影后楊紫瓊也不例外，開賽前她已走訪選手村、錄製影片為難民代表團的選手發聲與打氣，開幕式也與老公尚陶德（Jean Todt）冒雨欣賞精彩表演，順道在浪漫的巴黎慶祝結婚1周年，相當甜蜜。

▲楊紫瓊參觀奧運選手村。（圖／翻攝michelleyeoh_official IG）

楊紫瓊去年夏天梅開二度，與愛情長跑19年的尚陶德結婚，今年歡慶結婚周年，恰好就在巴黎奧運期間，兩人索性手牽手遊巴黎，一起欣賞奧運跳水等精彩比賽，別具意義，此行楊紫瓊以輕便休閒的服裝為主，唯一重量級配件是瑞士名錶RICHARD MILLE。

▲楊紫瓊佩戴RICHARD MILLE RM 27-01 Rafael Nadal陀飛輪腕錶。

奧運期間楊紫瓊所戴的錶款，為RICHARD MILLE為西班牙網球名將納達爾設計的RM 27-01 Rafael Nadal陀飛輪腕錶，錶殼以輕盈的碳材料製作，獨特的深灰色彩來自結構中高度集中度的碳奈米管，整只錶包含Velcro®錶帶重量僅18.83克，可抵擋5000 G的加速度，適合打網球等高強度運動佩戴，輕巧且耐震的設計成為楊紫瓊出遊的最佳配件。





▲楊紫瓊觀賞巴黎奧運跳水比賽。（圖／翻攝michelleyeoh_official IG）