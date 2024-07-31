體操天后奧運奪金戰袍要價逾16萬　近萬顆水晶點綴閃耀巴黎

▲美國體操天后西蒙拜爾絲（左）與隊友在巴黎奧運女子體操團體決賽奪金。（圖／路透社）

記者陳雅韻／台北報導

美國體操天后西蒙拜爾絲（Simone Biles）上屆東京奧運因「空中失感」與體操隊隊醫納薩爾（Larry Nassar）性侵陰霾等心理因素退出比賽，她認真面對身心健康並進行休養，重返巴黎奧運賽場，與隊友Jordan Chiles、Sunisa Lee、Jade Carey與Hezly Rivera在女子體操團體決賽一舉奪金，5位頂尖運動員開心持著美國國旗合影，她們所穿的體操服設計恰好也呼應國旗，上面鑲飾近1萬顆的施華洛世奇水晶閃閃發亮，她們無疑是場上最耀眼的5美。

▲西蒙拜爾絲身穿鑲飾近1萬顆施華洛世奇水晶的GK Elite體操服登場。（圖／路透社）

西蒙拜爾絲在巴黎奧運女子體操團體決賽奪金，職涯中第5面金牌落袋，共累積8面奧運獎牌，她成為美國史上拿下最多奧運獎牌的體操選手。此次她出征奧運團體賽所穿的2套體操服，全由美國品牌GK Elite設計，完美襯托她的天后氣勢，每一件體操服造價都超過16萬元台幣。





▲西蒙拜爾絲在晉級賽時穿靈感源自星空的體操服。（圖／路透社）

在巴黎奧運女子體操晉級賽中，西蒙拜爾絲與隊友都穿上GK Elite靈感源自星空的體操服，創新之處在於透膚袖子上也綴滿施華洛世奇水晶，呈現耀眼的星星圖案，共用上6,359顆閃耀水晶；而決賽時所穿的紅藍色系體操服靈感源自美國國旗，也向1996年被暱稱為「Magnificent Seven」的女子體操隊致敬，以當年體操服上的國旗藍白星星裝飾右肩與袖子，再以斜向紅白線條作為主視覺，共點綴9929顆施華洛世奇白色與紅色水晶，當中還有被切割成鑽石形狀，耀眼奪目。

