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劉詩詩奧運席搧紅扇露古典美　戴歐米茄紀念錶氣質滿點

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▲▼ 劉詩詩 。（圖／翻攝IG）

▲劉詩詩受代言品牌歐米茄之邀到巴黎，輕鬆的穿搭贏得粉絲讚美。（圖／翻攝liushishi_lss IG）

記者陳雅韻／台北報導

歐米茄（OMEGA）承襲傳統挑起巴黎奧運官方計時重任，並在巴黎開設奧運期間限定的OMEGA HOUSE，招待來自世界各地的品牌好友與VIP，擔任代言人的大陸女星劉詩詩是貴客之一，她戴上歐米茄2024巴黎奧運腕錶青銅金版本，搧著紅扇觀賽，展現古典美，在觀眾席上特別搶眼。

▲▼ 劉詩詩 。（圖／翻攝IG）

▲劉詩詩戴歐米茄2024巴黎奧運腕錶青銅金版本39毫米，396,000元。（圖／翻攝liushishi_lss IG）

劉詩詩應歐米茄之邀到巴黎奧運看比賽，她身穿白色短版上衣配牛仔裙，一派輕鬆的穿搭現身賽場，手腕上戴著品牌以奧運象徵至高榮譽的金牌、銀牌和銅牌為靈感創作將此3種材質融為一體的巴黎奧運腕錶青銅金版本，39毫米錶殼以青銅金製成，面盤為Ag 925銀材質，纖細的指針則是18K Sedna™金打造，並具有PVD 青銅金鍍層，搭配皮革錶帶流露復古氣息。

▲▼劉詩詩 。（圖／翻攝IG）

▲劉詩詩手持紅扇觀賽展現古典美。（圖／翻攝liushishi_lss IG）

▲▼ 劉詩詩 。（圖／翻攝IG）

▲劉詩詩在觀眾席中非常亮眼。（圖／翻攝liushishi_lss IG）

事業運很旺的劉詩詩，同時是華人珠寶Qeelin代言人，今年品牌發表緣起敦煌壁畫的Wulu Fairy高級珠寶系列，將敦煌最美的藝術形象飛天女神衣袂的輕盈美態轉化為華美珠寶，由劉詩詩上陣示範再適合不過，讓粉絲大讚仙氣飄飄。

▲▼ 劉詩詩 。（圖／翻攝IG）

▲劉詩詩佩戴Qeelin Wulu Fairy高級珠寶系列白金鑽石紅寶石手鐲及耳環。（圖／Qeelin提供）

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關鍵字：

劉詩詩, Qeelin, OMEGA, 歐米茄

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