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戴資穎戴近20萬珠寶揮拍奮戰　和王齊麟撞愛牌FRED

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▲▼ 戴資穎與王齊麟 。（圖／達志影像／美聯社）

▲戴資穎登奧運賽場，持拍的右手戴法國珠寶品牌FRED的Chance Infinie戒指與手環。（圖／美聯社）

記者陳雅韻／台北報導

預計今年底高掛球拍的台灣羽球一姊戴資穎，在巴黎上演生涯奧運最後一舞開出紅盤，她至少戴10件必勝幸運首飾上場，細看她持拍的右手不是戴卡地亞（Cartier）Trinity手環，而是LVMH集團旗下法國珠寶品牌FRED的Chance Infinie系列手環，中指的戒指也出自同系列，兩項幸運珠寶總值近20萬元，巧合的是羽球男雙好手王齊麟也戴FRED手環出征奧運，展現好默契。

▲▼戴資穎FRED 。（圖／翻攝IG）

▲戴資穎出席巴黎奧運開幕式也緊戴著FRED手環。（圖／翻攝戴姿穎IG）

▲▼戴資穎FRED 。（圖／翻攝IG）

▲戴資穎戴的FRED Chance Infinie系列黃金鑽石手鍊，110,700元。（圖／品牌提供，以下同）

戴資穎此次征戰巴黎奧運，從出席開幕式到正式比賽都可見FRED珠寶不離身，她獨鍾Chance Infinie系列象徵永恆及無限的雙紐線造型設計，在右手護腕上疊戴靛藍色纜繩款的18K黃金鑽石手鍊，中指則戴上同系列玫瑰金鑲嵌紅寶石和鑽石的鍊式戒指，以必勝幸運物之姿伴她贏得比賽。

▲▼戴資穎FRED 。（圖／翻攝IG）

▲戴資穎也戴FRED Chance Infinie系列18K玫瑰金鑲嵌紅寶石和鑽石鍊式戒指上場，88,400元。

而與李洋搭擋在巴黎奧運尋求羽球男雙衛冕的王齊麟，也是FRED珠寶的擁護者，在本屆奧運比賽中，他的左手都戴著紅白藍色編織手環，此款式正是FRED「Force 10」系列「#GoBeyond」特殊奧運限定款手鍊，不僅是他的幸運首飾，也是參加奧運的最佳紀念物。

▲▼ 戴資穎與王齊麟 。（圖／達志影像／美聯社）

▲王齊麟（右）佩戴FRED「Force 10」系列「#GoBeyond」特殊奧運限定款手鍊出征巴黎奧運。（圖／美聯社）

▲▼戴資穎FRED 。（圖／翻攝IG）

▲ FRED Force 10系列「#GoBeyond」特殊奧運限定款手鍊。

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關鍵字：

巴黎奧運, FRED, 戴資穎, 王齊麟

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