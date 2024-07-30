妮可基嫚露馬甲線不輸差41歲的長女　漂亮母女檔根本姊妹花

▲妮可基嫚與女兒Sunday手牽手參加歐米茄於巴黎舉辦的OMEGA HOUSE Her Time時光活動。（圖／歐米茄提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

奧斯卡影后妮可基嫚（Nicole Kidman）與老公齊斯艾本（Keith Urban）婚後育有兩個女兒，過去夫婦倆對於兩個女兒的隱私相當保護，但今年四月妮可基嫚獲AFI終生成就獎時第一次帶著兩個女兒在紅毯上亮相，上月出席代言品牌Balenciaga高訂時裝秀時也曾帶著大女兒Sunday 一起看秀，日前再度帶著Sunday到巴黎參加歐米茄（OMEGA）活動，母女倆相差41歲但宛若姊妹花，讓人驚嘆57歲的妮可基嫚凍齡功力一流。





▲歐米茄總裁暨執行長Raynald Aeschlimann（中）接待妮可基嫚與Sunday。

妮可基嫚擔任歐米茄代言人多年，此次品牌擔任巴黎奧運官方計時大任，特別在巴黎設置奧運期間限定的居所OMEGA HOUSE招待來自全球的VIP，妮可基嫚也是受邀的貴賓，帶著16歲的長女Sunday出席歐米茄舉辦的Her Time活動，當晚妮可基嫚穿著兩截式的白洋裝，隱約可見腹部馬甲線，她緊牽著同樣小露蠻腰、穿著灰色背心褲裝的Sunday，漂亮母女檔同戴歐米茄錶亮相，讓人好奇是否循超模辛蒂克勞馥與女兒凱亞葛柏模式，母女倆一起當代言人。





▲妮可基嫚另一套造型搭配歐米茄碟飛Prestige系列鑽錶。

除了出席歐米茄活動，妮可基嫚也沒錯過巴黎奧運精彩賽事，坐在觀眾席中觀賞女子滑板比賽，她的好心情藏不住，對著鏡頭比YA，還跟著加油群眾一起玩波浪舞，顯露巨星私下可愛的一面。





▲妮可基嫚開心觀賞巴黎奧運女子滑板比賽。（圖／翻攝nicolekidman IG）





▲妮可基嫚藏不住好心情對著鏡頭比YA。（圖／翻攝nicolekidman IG）