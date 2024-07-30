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碧昂絲火辣美國國旗裝應援奧運選手　連美甲與珠寶都應景

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▲▼ 碧昂絲 。（圖／翻攝IG）

▲碧昂絲拍攝影片介紹參加巴黎奧運的美國隊選手，造型相當用心。（圖／翻攝beyonce IG）

記者陳雅韻／台北報導

美國流行樂天后碧昂絲（Beyonce）在巴黎奧運開幕之際，驚喜釋出介紹美國奧運代表團並為他們加油的影片，參加本屆奧運的體操選手西蒙拜爾絲等美國知名運動員全入鏡，碧昂絲的服裝也經過精心打造，身穿從美國國旗發想的緊身衣配長襬大衣，搭相同設計元素的牛仔帽，一如既往火辣性感。

▲▼ 碧昂絲 。（圖／翻攝IG）

▲碧昂絲外罩裝飾奧運五環的長襬外套。（圖／翻攝beyonce IG）

碧昂絲除了點綴閃亮水晶的美國國旗裝有看頭，她所穿的長靴也經過精心設計，白色長靴是精品鞋履Stuart Weitzman官網都買得到的款式，經過設計師Kerin Rose Gold巧手改造點綴白、藍與紅色水晶，搖身一變成為華麗長靴；此外，碧昂絲的美甲也呈現國旗元素，再搭上藍寶石戒指，盡顯天后氣勢。

▲▼ 碧昂絲 。（圖／翻攝IG）

▲碧昂絲連美甲都是美國國旗元素，搭配藍寶石戒指。（圖／翻攝beyonce IG）

卸下表演華服，碧昂絲呼應巴黎奧運盛事，私服穿搭都展現對美國隊的支持，色系以紅、白、藍色為主，穿戴奧運美國隊字樣的棒球帽、外套，唯有丹寧布肩背包有法國味，為法國熱門時尚品牌JACQUEMUS之作。

▲▼ 碧昂絲 。（圖／翻攝IG）

▲碧昂絲近日穿搭都以奧運美國隊元素為主。（圖／翻攝beyonce IG）

▲▼ 碧昂絲 。（圖／翻攝IG）

▲碧昂絲唯一的法國元素穿搭是JACQUEMUS丹寧包。（圖／翻攝beyonce IG）

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關鍵字：

碧昂絲, 巴黎奧運

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