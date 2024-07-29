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奧運獎牌金、銀、銅全用上　歐米茄青銅錶紀念體壇盛事

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▲▼ OMEGA,Bell & Ross 。（圖／公關照）

▲歐米茄2024巴黎奧運腕錶青銅金版本39毫米，396,000元。（圖／歐米茄提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

肩負巴黎奧運官方計時大任的歐米茄（OMEGA），以奧運象徵至高榮譽的金牌、銀牌和銅牌為靈感，創作將此3種材質融為一體的錶款2024巴黎奧運腕錶青銅金版本，39毫米錶殼以青銅金製成，面盤為Ag 925銀材質，纖細的指針則是18K Sedna™金打造，並具有PVD 青銅金鍍層，而錶背飾有浮雕和磨砂處理的PARIS 2024徽章，以及代表青銅金及錶殼形狀編號BG 859。

▲▼ OMEGA,Bell & Ross 。（圖／公關照）

▲歐米茄2024巴黎奧運腕錶青銅金版本39毫米面盤中央裝飾Clous de Paris巴黎釘紋。

▲▼ OMEGA,Bell & Ross 。（圖／公關照）

▲歐米茄2024巴黎奧運腕錶青銅金版本39毫米錶背飾有浮雕和磨砂處理的 PARIS 2024徽章。

歐米茄2024巴黎奧運腕錶青銅金版本的靈感來自1939 年的古董錶，特色是面盤中央飾以Clous de Paris巴黎釘紋，分鐘軌道和6時位置的小秒針盤軌道上採用了圓形拉絲圖案，搭配棕色小牛皮錶帶，流露復古韻味，內載同軸擒縱大師天文台認證8926機芯。

▲▼法國巡邏兵飛行表演 。（圖／路透社）

▲法國空軍巡邏隊於巴黎奧運開幕式飛越塞納河。（圖／路透社）

不僅歐米茄在巴黎奧運成功吸引目光，與腕錶品牌Bell & Ross合作4年的法國空軍巡邏隊（Patrouille de France），在本屆巴黎奧運開幕式上飛越塞納河噴出代表法國國旗色的藍、白與紅色彩煙，為典禮上掀起一波高潮，Bell & Ross自2021年起已為此出色花式飛行表演機隊打造3款腕錶，去年特別設計BR 03-92 PATROUILLE DE FRANCE 70TH ANNIVERSARY藍色腕錶，慶祝機隊成立70周年。

▲▼ OMEGA,Bell & Ross 。（圖／公關照）

▲9位法國空軍巡邏隊飛行員近日為Bell & Ross拍攝形象照。（圖／Bell & Ross提供，以下同）

▲▼ OMEGA,Bell & Ross 。（圖／公關照）

▲Bell & Ross為法國空軍巡邏隊70周年打造的BR 03-92 PATROUILLE DE FRANCE 70TH ANNIVERSARY腕錶。

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關鍵字：

OMEGA, 歐米茄, 巴黎奧運, Bell & Ross

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