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「麟洋配」幸運招式發威奪奧運金牌　王齊麟近5萬手環伴過關斬將

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▲▼ 王齊麟與李洋奧運奪金 。（圖／路透社）

▲李洋（左）與王齊麟在巴黎奧運男子羽球雙打一舉奪金，手比愛心慶祝。（圖／路透社）

記者陳雅韻／台北報導

運動員在場上比賽憑實力拚搏外，不少人也有屬於自己的儀式或小物加持求好運，4日在巴黎奧運為台灣拿下第一面金牌的羽球男雙組合李洋與王齊麟，就各有屬於自己的好運招式，李洋習慣在比賽期間蓄鬍，王齊麟則在本屆奧運將法國珠寶品牌FRED定價49,100元的幸運手環戴在左手腕上，陪他一路過關斬將，與李洋聯手擊退大陸世界排名第1的組合梁偉鏗與王昶，成功衛冕奪金。

▲▼ 王齊麟與李洋奧運奪金 。（圖／路透社）

▲王齊麟左手戴著FRED手環在巴黎奧運賽場上奮戰。（圖／路透社）

▲▼ 王齊麟FRED手鍊 。（圖／公關照）

▲王齊麟貼身佩戴FRED「Force 10」系列「#GoBeyond」特殊奧運限定款手環，49,100元。（圖／品牌提供）

王齊麟所戴的FRED手環是官網獨賣商品，以精鋼鍊釦搭配藍白紅三色尼龍纜繩的標誌性元素，打造的「#GoBeyond」特殊奧運限定款，其部分銷售收入捐助予「國際特殊奧林匹克運動組織」（Special Olympics），以支持並幫助障礙人士運動員，此手環不僅是裝飾，也與慈善連結，成為王齊麟征戰巴黎奧運的幸運物。

▲▼ 「烏克蘭跳高女神」的瑪胡奇克 。（圖／路透社）

▲「烏克蘭跳高女神」瑪胡奇克在巴黎奧運跳高項目奪金，開心披著國旗向觀眾送飛吻。（圖／路透社）

▲▼歐米茄 。（圖／公關照）

▲歐米茄專為體育運動設計的海馬Aqua Terra 150米系列「Ultra Light」腕錶，1,655,000元。（圖／翻攝歐米茄官網）

而在烏俄戰爭砲火下躲過地牢3周仍堅持訓練的「烏克蘭跳高女神」的瑪胡奇克（Yaroslava Mahuchikh），則奪下巴黎奧運跳高項目金牌，她同樣戴著每天不離身的歐米茄（OMEGA）的海馬Aqua Terra 150米系列「Ultra Light」腕錶上陣，此款要價165萬元的腕錶以多用於航空業、輕盈強韌的伽瑪鈦金屬打造（Gamma Titanium）合金製成，而搭配伸縮式錶冠設計，不使用時可藏於錶殼之內，整只錶重量僅55克，伴她一舉為烏克蘭摘下金牌。

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