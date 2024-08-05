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奧運網球男單得主齊秀名錶　銀牌艾卡拉茲勞力士金錶貴氣勝出

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▲▼奧運網球男單金牌喬科維奇 。（圖／路透社）

▲巴黎奧運網球男單銀牌得主艾卡拉茲（左起）、金牌得主喬科維奇與銅牌得主穆塞蒂都戴著瑞士名錶登上頒獎台。（圖／路透社）

記者陳雅韻／台北報導

塞爾維亞老將喬科維奇（Novak Djokovic）完成「生涯金滿貫」壯舉，在巴黎奧運男子網球單打決賽擊敗西班牙新星艾卡拉茲（Carlos Alcaraz）奪得金牌，頒獎時他與艾卡拉茲、銅牌選手穆塞蒂（Lorenzo Musetti）都戴上瑞士名錶，堪稱本屆奧運頒獎台上最華麗的組合，他戴上近75萬元的HUBLOT（宇舶）腕錶，艾卡拉茲與穆塞蒂則早已被勞力士（Rolex）簽下，艾卡拉茲所戴的金錶尤其貴氣，要價1584,000元。

▲▼奧運網球男單金牌喬科維奇 。（圖／路透社）

▲喬科維奇完成「生涯金滿貫」壯舉，榮膺網壇第5人，開心輕吻獎牌。（圖／路透社）

▲▼Rolex,HUBLOT 。（圖/公關照）

▲喬科維奇戴的HUBLOT藍色陶瓷材質Big Bang Meca-10十日鍊腕錶，749,000元。（圖／HUBLOT提供）

喬科維奇成為繼葛拉芙（Stefanie Graf）、阿格西（Andre Agassi）、納達爾（Rafael Nadal）、小威廉絲（Serena Williams）後，網壇第5位集滿四大滿貫與奧運金牌的名將，獲得金滿貫榮銜，他登上奧運頒獎台時，照例戴著陪伴他多年的代言品牌HUBLOT Big Bang Meca-10十日鍊藍陶瓷腕錶，始終如一的原因是腕錶240小時的長效動能，呼應他持續保持著堅定的意志和奮鬥精神，成為他不可或缺的幸運物。

▲▼Rolex,HUBLOT 。（圖/公關照）

▲艾卡拉茲佩戴勞力士Oyster Perpetual Day-Date 40腕錶18K黃金款，搭配鑲鑽亮黑色錶面，1584,000元。（圖／翻攝勞力官網）

銀牌得主艾卡拉茲則戴上勞力士Oyster Perpetual Day-Date 40腕錶18K金款亮相，亮黑色錶面點綴10顆方形切割鑽石時標放閃；拿下銅牌的穆塞蒂則戴著勞力士熱門的Oyster Perpetual Cosmograph Daytona腕錶蠔式鋼款，3位網壇名將都露一手名錶品味。

▲▼Rolex,HUBLOT 。（圖/公關照）

▲穆塞蒂戴勞力士Oyster Perpetual Cosmograph Daytona腕錶蠔式鋼款，538,000元。（圖／翻攝勞力士官網）

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巴黎奧運, 網球男單, 喬科維奇, HUBLOT, Rolex, 勞力士, 艾卡拉茲, 穆塞蒂

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