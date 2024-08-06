Lisa螞蟻腰全都露又甜又辣　百萬LV、寶格麗行頭加身遊義大利

▲Lisa近日到義大利旅行，以白色兩截式穿搭配寶格麗珠寶與LV包。（圖／翻攝lalalalisa_m IG）

記者陳雅韻／台北報導

炎熱夏季出遊怎麼穿？南韓女子天團BLACKPINK泰籍成員Lisa做了貴氣示範，近日她到義大利旅行，穿著美國加州品牌Lovers and Friends白色兩截式低腰裙裝，讓她的螞蟻腰全都露，以又甜又辣的裝扮開心出遊，而配件少不了她剛代言的LV（Louis Vuitton，路易威登）與寶格麗（BVLGARI）珠寶，行頭超過百萬元。





▲Lisa身穿Lovers and Friends兩截式裙裝露出螞蟻腰，手拎著LV近30萬元的Capucines Mini特殊造型包款。（圖／翻攝lalalalisa_m IG）

Lisa搭配白色兩截式裙裝的LV包，為要價近30萬元的Capucines Mini特殊造型包款，由白漸層至淡粉色的顏色已相當夢幻，底部還特別設計成波浪形，更顯獨特；她在義大利的另一套造型則是全身滿版LV Monogram裙裝配Low Key肩背包，新任大使果然相當稱職。





▲Lisa佩戴寶格麗Divas’ Dream項鍊、Cabochon戒指與Tubogas手環。（圖／翻攝lalalalisa_m IG）

而看似輕鬆的旅遊穿搭，Lisa依然配上華麗珠寶，她疊搭寶格麗Divas’ Dream項鍊，並戴上Cabochon戒指與Tubogas手環，款款都是高辨識度的經典之作，為她的整體造型更添貴氣。





▲Lisa另一套裙裝與包款全出自LV的設計。（圖／翻攝lalalalisa_m IG）