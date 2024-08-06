沛納海機械式發光一按就亮　328萬革命性錶款限量150只

▲沛納海Submersible Elux LAB-ID PAM01800腕錶全球限量150只，接下來3年內每年販售50只，3,285,000元。（圖／沛納海提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

沛納海（Panerai）年度力作今在台曝光，最受矚目是限量150只、每年只販售50只的新作Submersible Elux LAB-ID PAM01800腕錶，歷經8年研發，成功催生史上第一只以機械動力運作發光的錶款，佩戴者推開錶殼8時位置的保護系統即可自行按鈕啟動面盤上的刻度、指針、錶圈標記的夜光，最長能維持30分鐘發光狀態。

▲沛納海開錶界先例，打造能自行按鈕啟動夜光並維持長達30分鐘發光的Submersible Elux LAB-ID PAM01800腕錶。

有別於傳統夜光錶塗覆的Super-LumiNova®夜光塗料，必須先吸收光源，在黑暗中才會顯現出螢光效果，沛納海革命性的Submersible Elux LAB-ID PAM01800腕錶的機芯上方，安裝了一組微型LED燈的照明系統，藉由4組專用於照明的機械式發條盒提供動能，當啟動發光按鈕後產生電力而讓LED亮起，原本機芯的雙發條盒與照明發條盒連動，因此在上鍊的同時，也會替發光模組上鍊，面盤6時位置正是直線型發光動力儲存顯示。此錶款徑達49毫米，但品牌採用專利Ti-Ceramitech™鈦金屬陶瓷打造錶殼，特色是重量比不鏽鋼輕44%，韌性更是傳統陶瓷的十倍之多，因此讓豪邁大錶依然輕盈，防水達500米。





▲沛納海Submersible Luna Rossa腕錶精鋼款，338,000元。

此外，沛納海全力投入支持合作夥伴Luna Rossa Prada Pirelli帆船隊進軍2024年美洲杯帆船賽，推出多款Luna Rossa錶款彰顯雙方情誼，最入門款是為精鋼材質的Submersible Luna Rossa腕錶，搭配表面為黑色啞光陶瓷材質的精鋼製旋轉錶圈，具出色耐磨性；貴金屬則運用在Luminor Quaranta™ BiTempo Goldtech™ 腕錶，是此系列第一款紅金錶。

▲沛納海推出紅金材質的Luminor Quaranta™ BiTempo Goldtech™ 腕錶，782,000元。

近幾年好質感又帶有休閒味道的錶款人氣不墜，擔任伯爵（PIAGET）形象大使的男星陳昊森3日舉辦個人首場音樂會，即戴著PIAGET Polo系列冰河藍面盤的自動上鍊計時碼錶上陣，搭配一身寬鬆剪裁的街頭造型，一派瀟灑，此錶款色調優雅，與正裝也能完美搭配。





▲PIAGET伯爵形象大使陳昊森穿戴伯爵珠寶與腕錶，舉辦人生首場音樂會。（圖／伯爵提供，以下同）





▲PIAGET Polo系列冰河藍42毫米自動上鍊計時碼錶，約630,000元。