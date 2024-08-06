fb ig video ETtoday search mobile

沛納海機械式發光一按就亮　328萬革命性錶款限量150只

>

▲▼Panerai,PIAGET 。（圖／公關照）

▲沛納海Submersible Elux LAB-ID PAM01800腕錶全球限量150只，接下來3年內每年販售50只，3,285,000元。（圖／沛納海提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

沛納海（Panerai）年度力作今在台曝光，最受矚目是限量150只、每年只販售50只的新作Submersible Elux LAB-ID PAM01800腕錶，歷經8年研發，成功催生史上第一只以機械動力運作發光的錶款，佩戴者推開錶殼8時位置的保護系統即可自行按鈕啟動面盤上的刻度、指針、錶圈標記的夜光，最長能維持30分鐘發光狀態。

▲▼Panerai,PIAGET 。（圖／公關照）

▲沛納海開錶界先例，打造能自行按鈕啟動夜光並維持長達30分鐘發光的Submersible Elux LAB-ID PAM01800腕錶。

有別於傳統夜光錶塗覆的Super-LumiNova®夜光塗料，必須先吸收光源，在黑暗中才會顯現出螢光效果，沛納海革命性的Submersible Elux LAB-ID PAM01800腕錶的機芯上方，安裝了一組微型LED燈的照明系統，藉由4組專用於照明的機械式發條盒提供動能，當啟動發光按鈕後產生電力而讓LED亮起，原本機芯的雙發條盒與照明發條盒連動，因此在上鍊的同時，也會替發光模組上鍊，面盤6時位置正是直線型發光動力儲存顯示。此錶款徑達49毫米，但品牌採用專利Ti-Ceramitech™鈦金屬陶瓷打造錶殼，特色是重量比不鏽鋼輕44%，韌性更是傳統陶瓷的十倍之多，因此讓豪邁大錶依然輕盈，防水達500米。

▲▼Panerai,PIAGET 。（圖／公關照）

▲沛納海Submersible Luna Rossa腕錶精鋼款，338,000元。

此外，沛納海全力投入支持合作夥伴Luna Rossa Prada Pirelli帆船隊進軍2024年美洲杯帆船賽，推出多款Luna Rossa錶款彰顯雙方情誼，最入門款是為精鋼材質的Submersible Luna Rossa腕錶，搭配表面為黑色啞光陶瓷材質的精鋼製旋轉錶圈，具出色耐磨性；貴金屬則運用在Luminor Quaranta™ BiTempo Goldtech™ 腕錶，是此系列第一款紅金錶。

▲▼Panerai,PIAGET 。（圖／公關照）

▲沛納海推出紅金材質的Luminor Quaranta™ BiTempo Goldtech™ 腕錶，782,000元。

近幾年好質感又帶有休閒味道的錶款人氣不墜，擔任伯爵（PIAGET）形象大使的男星陳昊森3日舉辦個人首場音樂會，即戴著PIAGET Polo系列冰河藍面盤的自動上鍊計時碼錶上陣，搭配一身寬鬆剪裁的街頭造型，一派瀟灑，此錶款色調優雅，與正裝也能完美搭配。

▲▼Panerai,PIAGET 。（圖／公關照）

▲PIAGET伯爵形象大使陳昊森穿戴伯爵珠寶與腕錶，舉辦人生首場音樂會。（圖／伯爵提供，以下同）

▲▼Panerai,PIAGET 。（圖／公關照）

▲PIAGET Polo系列冰河藍42毫米自動上鍊計時碼錶，約630,000元。

►奧運網球男單得主齊秀名錶　銀牌艾卡拉茲勞力士金錶貴氣勝出

►貝嫂上攻「錶王」千萬全鑽款　搭「鴿子蛋」戒指出遊閃爆

●為選手加油，發揮預測金牌超能力，抽GoPro、Switch Lite ►

●金牌知識挑戰王，發掘你的運動魂，測試一下你的知識值有多少►

關鍵字：

沛納海, Panerai, PIAGET, 伯爵

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

香奈兒度假系列擁抱馬賽海岸風情

香奈兒度假系列擁抱馬賽海岸風情

IKEA傳奇肉丸竟非瑞典當地人最愛

IKEA傳奇肉丸竟非瑞典當地人最愛

工作到極度厭世　3句話找回力量

工作到極度厭世　3句話找回力量

孫芸芸澳洲豪宅絕美布置曝光

孫芸芸澳洲豪宅絕美布置曝光

林熙蕾挺Tory Burch秀　到紐約必做一件事

林熙蕾挺Tory Burch秀　到紐約必做一件事

金世正曝減重菜單　3周減4kg

金世正曝減重菜單　3周減4kg

Thom Browne讓狗狗包穿雨衣

Thom Browne讓狗狗包穿雨衣

5萬元有找珠寶推薦　小資也能入手

5萬元有找珠寶推薦　小資也能入手

歐米茄用隕石打造星座錶

歐米茄用隕石打造星座錶

IKEA復刻1967年減壓椅讓客廳很時髦

IKEA復刻1967年減壓椅讓客廳很時髦

ET Fashion

推薦閱讀

Jennie把香奈兒單邊耳環變髮飾　COCO CRUSH怎麼搭都時髦

Jennie把香奈兒單邊耳環變髮飾　COCO CRUSH怎麼搭都時髦

萊爾斯奧運百米奪金全身bling bling　珠寶、名錶華麗助攻

萊爾斯奧運百米奪金全身bling bling　珠寶、名錶華麗助攻

Lisa螞蟻腰全都露又甜又辣　百萬LV、寶格麗行頭加身遊義大利

Lisa螞蟻腰全都露又甜又辣　百萬LV、寶格麗行頭加身遊義大利

義大利男神泳將炸出人魚線爆紅　奪金實力早被歐米茄簽下 奧運網球男單得主齊秀名錶　銀牌艾卡拉茲勞力士金錶貴氣勝出 「麟洋配」幸運招式發威奪奧運金牌　王齊麟近5萬手環伴過關斬將 Gucci潛水錶時髦又強悍　防水全面升級至300米 ROSÉ撫臉自拍亮近16萬金戒指　加碼抬玉腿吸睛 貝嫂上攻「錶王」千萬全鑽款　搭「鴿子蛋」戒指出遊閃爆 雅典軍綠錶大軍突襲　大理石紋錶殼獨一無二

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面