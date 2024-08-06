fb ig video ETtoday search mobile

Jennie把香奈兒單邊耳環變髮飾　COCO CRUSH怎麼搭都時髦

>

▲▼CHANEL,CHAUMET 。（圖／公關照）

▲模特兒佩戴香奈兒COCO CRUSH系列戒指並疊戴手環。（圖／香奈兒提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

香奈兒（CHANEL）設計靈感源自始於1955年品牌經典菱格紋符碼的COCO CRUSH系列珠寶，強調自由的穿搭，無論是單戴或多個一起疊戴都能展現魅力，今夏再新增7件新作，包括3款於經典菱格紋圖騰中弧形菱格中飾以爪鑲鑽石的戒指，以及3款單邊圈式耳環與1款18K Beige米色金及白金雙色混搭鑲鑽的耳環，擔任品牌大使的BLACKPINK成員Jennie搶先戴新作，且發揮巧思將耳環當髮飾，提供粉絲更多穿搭靈感。

▲▼CHANEL,CHAUMET 。（圖／公關照）

▲香奈兒COCO CRUSH Beige 18K米色金戒指小型款，360,000元。

▲▼CHANEL,CHAUMET 。（圖／公關照）

▲香奈兒COCO CRUSH Beige 18K白金戒指小型款，377,000元。

新款COCO CRUSH戒指分別以黃金、Beige米色金及白金打造，於菱格紋圖騰中弧形菱格中鑲嵌鑽石，可與既有的香奈兒戒指疊搭出華麗感；而近來耳環流行戴單邊，或自行組合不對稱效果，香奈兒於是推出線條俐落的單邊圈式耳環，共有黃金、Beige米色金和白金3種材質款式，華麗版則為Beige米色金及白金雙色組合並鑲鑽，單戴相當搶眼。

▲▼ Jennie Chanel 。（圖／公關照）

▲Jennie將香奈兒COCO CRUSH Beige單邊耳環作為髮飾佩戴。

▲▼CHANEL,CHAUMET 。（圖／公關照）

▲香奈兒COCO CRUSH Beige 18K金單邊耳環，58,000元。

▲▼CHANEL,CHAUMET 。（圖／公關照）

▲香奈兒COCO CRUSH單邊耳環，120,000元。

法國珠寶品牌CHAUMET以鏡面拋光金屬蜂巢結構設計著稱的Bee My Love系列，則推出鑲嵌美鑽的玫瑰金耳骨夾，可與同系列的耳釘、耳墜或其他圈形耳環混搭佩戴，創造個人時尚風格，由於設計中性，也是一款男性可輕鬆搭配的耳骨夾。

▲▼CHANEL,CHAUMET 。（圖／公關照）

▲CHAUMET推出新款Bee My Love系列耳骨夾（左），86,300元。（圖／CHAUMET提供

►ROSÉ撫臉自拍亮近16萬金戒指　加碼抬玉腿吸睛

►Lisa螞蟻腰全都露又甜又辣　百萬LV、寶格麗行頭加身遊義大利

●為選手加油，發揮預測金牌超能力，抽GoPro、Switch Lite ►

●金牌知識挑戰王，發掘你的運動魂，測試一下你的知識值有多少►

關鍵字：

CHANEL, 香奈兒, CHAUMET

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

香奈兒度假系列擁抱馬賽海岸風情

香奈兒度假系列擁抱馬賽海岸風情

IKEA傳奇肉丸竟非瑞典當地人最愛

IKEA傳奇肉丸竟非瑞典當地人最愛

工作到極度厭世　3句話找回力量

工作到極度厭世　3句話找回力量

孫芸芸澳洲豪宅絕美布置曝光

孫芸芸澳洲豪宅絕美布置曝光

林熙蕾挺Tory Burch秀　到紐約必做一件事

林熙蕾挺Tory Burch秀　到紐約必做一件事

金世正曝減重菜單　3周減4kg

金世正曝減重菜單　3周減4kg

Thom Browne讓狗狗包穿雨衣

Thom Browne讓狗狗包穿雨衣

5萬元有找珠寶推薦　小資也能入手

5萬元有找珠寶推薦　小資也能入手

歐米茄用隕石打造星座錶

歐米茄用隕石打造星座錶

IKEA復刻1967年減壓椅讓客廳很時髦

IKEA復刻1967年減壓椅讓客廳很時髦

ET Fashion

推薦閱讀

萊爾斯奧運百米奪金全身bling bling　珠寶、名錶華麗助攻

萊爾斯奧運百米奪金全身bling bling　珠寶、名錶華麗助攻

Lisa螞蟻腰全都露又甜又辣　百萬LV、寶格麗行頭加身遊義大利

Lisa螞蟻腰全都露又甜又辣　百萬LV、寶格麗行頭加身遊義大利

義大利男神泳將炸出人魚線爆紅　奪金實力早被歐米茄簽下

義大利男神泳將炸出人魚線爆紅　奪金實力早被歐米茄簽下

奧運網球男單得主齊秀名錶　銀牌艾卡拉茲勞力士金錶貴氣勝出 「麟洋配」幸運招式發威奪奧運金牌　王齊麟近5萬手環伴過關斬將 Gucci潛水錶時髦又強悍　防水全面升級至300米 ROSÉ撫臉自拍亮近16萬金戒指　加碼抬玉腿吸睛 貝嫂上攻「錶王」千萬全鑽款　搭「鴿子蛋」戒指出遊閃爆 雅典軍綠錶大軍突襲　大理石紋錶殼獨一無二 IVE張員瑛眨眼和Hello Kitty齊賣萌　逆天長腿太吸睛

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面