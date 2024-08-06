Jennie把香奈兒單邊耳環變髮飾　COCO CRUSH怎麼搭都時髦

▲模特兒佩戴香奈兒COCO CRUSH系列戒指並疊戴手環。（圖／香奈兒提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

香奈兒（CHANEL）設計靈感源自始於1955年品牌經典菱格紋符碼的COCO CRUSH系列珠寶，強調自由的穿搭，無論是單戴或多個一起疊戴都能展現魅力，今夏再新增7件新作，包括3款於經典菱格紋圖騰中弧形菱格中飾以爪鑲鑽石的戒指，以及3款單邊圈式耳環與1款18K Beige米色金及白金雙色混搭鑲鑽的耳環，擔任品牌大使的BLACKPINK成員Jennie搶先戴新作，且發揮巧思將耳環當髮飾，提供粉絲更多穿搭靈感。





▲香奈兒COCO CRUSH Beige 18K米色金戒指小型款，360,000元。

▲香奈兒COCO CRUSH Beige 18K白金戒指小型款，377,000元。

新款COCO CRUSH戒指分別以黃金、Beige米色金及白金打造，於菱格紋圖騰中弧形菱格中鑲嵌鑽石，可與既有的香奈兒戒指疊搭出華麗感；而近來耳環流行戴單邊，或自行組合不對稱效果，香奈兒於是推出線條俐落的單邊圈式耳環，共有黃金、Beige米色金和白金3種材質款式，華麗版則為Beige米色金及白金雙色組合並鑲鑽，單戴相當搶眼。

▲Jennie將香奈兒COCO CRUSH Beige單邊耳環作為髮飾佩戴。

▲香奈兒COCO CRUSH Beige 18K金單邊耳環，58,000元。

▲香奈兒COCO CRUSH單邊耳環，120,000元。

法國珠寶品牌CHAUMET以鏡面拋光金屬蜂巢結構設計著稱的Bee My Love系列，則推出鑲嵌美鑽的玫瑰金耳骨夾，可與同系列的耳釘、耳墜或其他圈形耳環混搭佩戴，創造個人時尚風格，由於設計中性，也是一款男性可輕鬆搭配的耳骨夾。





▲CHAUMET推出新款Bee My Love系列耳骨夾（左），86,300元。（圖／CHAUMET提供