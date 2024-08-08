fb ig video ETtoday search mobile

天梭表觸控錶新增運動模式　尺寸變小、重量變輕女性更好上手

>

▲▼ Tissot,Garmin 。（圖／公關照）

▲女性能輕鬆駕馭的天梭T-Touch Connect Sport運動版觸控錶43mm玫瑰金PVD錶，34,600元。（圖／天梭表提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

瑞士品牌天梭表（Tissot）今發表直營店獨賣款T-Touch Connect Sport運動版觸控腕錶，錶徑43mm的尺寸較前一代小、重量也更輕盈，女性也能輕鬆駕馭，而功能增加成跑步、單車、健行與健身等4個運動模式，並可測量心率，藉由觸控面盤就能獲得資訊，實用設計完美融入健康生活。

▲▼ Tissot,Garmin 。（圖／公關照）

▲天梭表直營店獨家專賣的T-Touch Connect Sport運動版觸控腕錶43mm藍色款，32,400元。

天梭T-Touch Connect Sport運動版觸控錶43mm，以鈦金屬打造，搭配陶瓷錶圈輕盈且耐用，其動能續航力也大精進，以太陽能充電，在標準模式下可使用半年、運動模式下可使用3個月，面盤會顯示當下吸光效能；腕錶採用傳統指針結合觸控螢幕，連結專屬APP就能一手掌握訓練數據，共有鈦金屬鍊帶款與各搭配橡膠錶帶的黑色PVC、玫瑰金PVD、藍與白陶瓷、活力橘色等6種款式。

▲▼ Tissot,Garmin 。（圖／公關照）

▲目前最熱賣的天梭T-Touch Connect Sport運動版觸控腕錶鈦金屬鍊帶錶，36,100元。

Garmin專為女性打造的Lily 2智慧腕錶則是市面上最小巧智慧錶，錶徑僅35mm，採用金屬錶圈搭配立體雕花工藝創作6款輕奢風格錶款，提供3種材質快拆錶帶供變換；功能上具有長效5天電力提供專業睡眠分析與完整全天候健康監測，同時內建Garmin Pay支援悠遊卡與信用卡支付，讓生活更顯優雅從容。

▲▼ Tissot,Garmin 。（圖／公關照）

▲Garmin Lily 2腕錶展現輕奢魅力，內建 Garmin Pay 悠遊卡。（圖／Garmin提供）

►「瑞典飛人」戴歐米茄錶撐竿跳破紀錄　樂吻名模女友畫面太美

►沛納海機械式發光一按就亮　328萬革命性錶款限量150只

●為選手加油，發揮預測金牌超能力，抽GoPro、Switch Lite ►

●金牌知識挑戰王，發掘你的運動魂，測試一下你的知識值有多少►

關鍵字：

TISSOT, 天梭表, Garmin

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

香奈兒度假系列擁抱馬賽海岸風情

香奈兒度假系列擁抱馬賽海岸風情

IKEA傳奇肉丸竟非瑞典當地人最愛

IKEA傳奇肉丸竟非瑞典當地人最愛

工作到極度厭世　3句話找回力量

工作到極度厭世　3句話找回力量

孫芸芸澳洲豪宅絕美布置曝光

孫芸芸澳洲豪宅絕美布置曝光

林熙蕾挺Tory Burch秀　到紐約必做一件事

林熙蕾挺Tory Burch秀　到紐約必做一件事

金世正曝減重菜單　3周減4kg

金世正曝減重菜單　3周減4kg

Thom Browne讓狗狗包穿雨衣

Thom Browne讓狗狗包穿雨衣

5萬元有找珠寶推薦　小資也能入手

5萬元有找珠寶推薦　小資也能入手

歐米茄用隕石打造星座錶

歐米茄用隕石打造星座錶

IKEA復刻1967年減壓椅讓客廳很時髦

IKEA復刻1967年減壓椅讓客廳很時髦

ET Fashion

推薦閱讀

「瑞典飛人」戴歐米茄錶撐竿跳破紀錄　樂吻名模女友畫面太美

「瑞典飛人」戴歐米茄錶撐竿跳破紀錄　樂吻名模女友畫面太美

沛納海機械式發光一按就亮　328萬革命性錶款限量150只

沛納海機械式發光一按就亮　328萬革命性錶款限量150只

Jennie把香奈兒單邊耳環變髮飾　COCO CRUSH怎麼搭都時髦

Jennie把香奈兒單邊耳環變髮飾　COCO CRUSH怎麼搭都時髦

萊爾斯奧運百米奪金全身bling bling　珠寶、名錶華麗助攻 Lisa螞蟻腰全都露又甜又辣　百萬LV、寶格麗行頭加身遊義大利 義大利男神泳將炸出人魚線爆紅　奪金實力早被歐米茄簽下 奧運網球男單得主齊秀名錶　銀牌艾卡拉茲勞力士金錶貴氣勝出 「麟洋配」幸運招式發威奪奧運金牌　王齊麟近5萬手環伴過關斬將 Gucci潛水錶時髦又強悍　防水全面升級至300米 ROSÉ撫臉自拍亮近16萬金戒指　加碼抬玉腿吸睛

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面