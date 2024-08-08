天梭表觸控錶新增運動模式　尺寸變小、重量變輕女性更好上手

▲女性能輕鬆駕馭的天梭T-Touch Connect Sport運動版觸控錶43mm玫瑰金PVD錶，34,600元。（圖／天梭表提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

瑞士品牌天梭表（Tissot）今發表直營店獨賣款T-Touch Connect Sport運動版觸控腕錶，錶徑43mm的尺寸較前一代小、重量也更輕盈，女性也能輕鬆駕馭，而功能增加成跑步、單車、健行與健身等4個運動模式，並可測量心率，藉由觸控面盤就能獲得資訊，實用設計完美融入健康生活。





▲天梭表直營店獨家專賣的T-Touch Connect Sport運動版觸控腕錶43mm藍色款，32,400元。

天梭T-Touch Connect Sport運動版觸控錶43mm，以鈦金屬打造，搭配陶瓷錶圈輕盈且耐用，其動能續航力也大精進，以太陽能充電，在標準模式下可使用半年、運動模式下可使用3個月，面盤會顯示當下吸光效能；腕錶採用傳統指針結合觸控螢幕，連結專屬APP就能一手掌握訓練數據，共有鈦金屬鍊帶款與各搭配橡膠錶帶的黑色PVC、玫瑰金PVD、藍與白陶瓷、活力橘色等6種款式。





▲目前最熱賣的天梭T-Touch Connect Sport運動版觸控腕錶鈦金屬鍊帶錶，36,100元。

Garmin專為女性打造的Lily 2智慧腕錶則是市面上最小巧智慧錶，錶徑僅35mm，採用金屬錶圈搭配立體雕花工藝創作6款輕奢風格錶款，提供3種材質快拆錶帶供變換；功能上具有長效5天電力提供專業睡眠分析與完整全天候健康監測，同時內建Garmin Pay支援悠遊卡與信用卡支付，讓生活更顯優雅從容。





▲Garmin Lily 2腕錶展現輕奢魅力，內建 Garmin Pay 悠遊卡。（圖／Garmin提供）