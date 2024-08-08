「瑞典飛人」戴歐米茄錶撐竿跳破紀錄　樂吻名模女友畫面太美

▲「瑞典飛人」杜普蘭提斯在巴黎奧運男子撐竿跳項目，飛越6公尺25打破世界紀錄奪金。（圖／路透社）

記者陳雅韻／台北報導

「瑞典飛人」杜普蘭提斯（Armand Duplantis）在巴黎奧運男子撐竿跳項目，成功挑戰飛越6公尺25，第9度打破世界紀錄一舉奪金，身穿瑞典國旗顏色藍黃色運動服的他，當時手腕上戴的錶也是藍黃色組合，是瑞士名錶歐米茄（OMEGA）特別為他打造的海馬系列Aqua Terra「Ultra Light」腕錶，輕盈設計伴他創下新紀錄。





▲杜普蘭提斯不僅撐竿跳功力了得，長相神似好萊塢男神「甜茶」提摩西夏勒梅也引起討論。（圖／路透社）

24歲的杜普蘭提斯除了撐竿跳實力堅強打破世界紀錄外，他的長相神似好萊塢男神「甜茶」提摩西夏勒梅（Timothée Chalamet），也成為討論的話題，在巴黎奧運確定奪金當下，他衝向觀眾席親吻瑞典名模女友Desiré Inglander，兩人經常在IG曬恩愛，一個帥氣、一個漂亮火辣，網友直呼畫面太美好。





▲杜普蘭提斯奪金後衝向觀眾席親吻瑞典名模女友Desiré Inglander。（圖／路透社）

而伴杜普蘭提斯飛越6公尺25的錶款，是歐米茄專為他製作的海馬系列Aqua Terra「Ultra Light」腕錶，藍黃配色向他的祖國瑞典致敬，另一特色是41毫米錶殼以噴砂「伽瑪鈦金屬」（Gamma Titanium）製成，搭配噴砂氮化矽錶圈，以及水平條紋圖案的噴砂5級鈦金屬藍色陽極處理面盤，有趣的是黃色亮漆3D鐳射造型圓柱形中央秒針猶如撐竿跳的竿子，錶款配上橡膠和尼龍布料製成的藍色和黃色整合式錶帶更亮眼，透明錶背則顯露歐米茄8928 Ti同軸擒縱大師天文台認證機芯。





▲歐米茄專為杜普蘭提斯打造的海馬系列Aqua Terra「Ultra Light」腕錶，1,696,000元。（圖／翻攝歐米茄官網）