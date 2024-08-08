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傳統紋飾「市松紋」躍上錶盤　CITIZEN發揚日本文化

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▲▼Citizen,Seiko 。（圖／公關照）

▲CITIZEN男錶代言人韋禮安戴Series 8 890「櫻雲」限定款腕錶。（圖／CITIZEN提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

日本腕錶品牌CITIZEN Series 8系列以都會風格著稱，最新設計以東京夜景為靈感，面盤汲取日本傳統紋飾「Ichimatsu市松紋」，呈現帶有繁榮意涵的棋盤格紋圖案；新款中唯一例外是Series 8 890運動風格抗磁機械腕錶「櫻雲」限定款，品牌以盛開如雲的櫻花景色為靈感，於銅粉色面盤上呈現櫻花花瓣幾何圖案，男錶代言人韋禮安身穿西裝配上此錶，金燦燦十分吸引人。

▲▼Citizen 。（圖／公關照）

▲CITIZEN Series 8 890「櫻雲」限定款腕錶NB6066-51W（右起）52,800元，NB6060-58L藍面款52,800元，NB6069-53H 玫瑰金色款54,800。

CITIZEN Series 8 890運動風格抗磁機械腕錶另有藍面不鏽鋼錶與黑面玫瑰金色鍊帶錶，兩款均採市松紋圖案面盤，透過2點鐘位置的錶冠可用來操作內雙向旋轉錶圈。Series 8 870高精準抗磁機械腕錶也擁有都市藍及夜墨黑兩款新色的市松紋面盤，從透視背底蓋可欣賞符合日本JIS 2規範的高精準抗磁機械機芯Cal.0950，達到每日誤差-5～+10秒；此外，品牌還推出Series 8 831正裝風格抗磁機械腕錶，共有夜色與森林綠色兩款，俐落設計與正裝完美搭配。

▲▼Citizen,Seiko 。（圖／公關照）

▲CITIZEN黑色市松紋面盤Series 8 870高精準抗磁機械腕錶NA1036-56E，66,800元。

▲▼Citizen,Seiko 。（圖／公關照）

▲CITIZEN Series 8 831正裝風格抗磁機械腕錶森林綠款NB6050-51W，41,800元。

Seiko也經常將日本文化精髓融入錶款之中，1961年問世的經典錶款King Seiko今年有嶄新演繹，推出呼應東京景觀的銀色、綠色與紫色面盤的King Seiko KS1969系列腕錶，銀色面盤的紋理讓人想起東京的現代城市景觀；紫色款則以江戶時代盛行的日本傳統顏色「江戶紫」為設計靈感；漸變的綠色面盤靈感源自幾個世紀以來覆蓋城市部分地區的綠色植物，與紫色款的紋理猶如和紙。而第4款新作是紀念品牌100周年而生的淺藍綠色腕錶，面盤裝飾的圖案源自昇龍的鱗片，全球限量700只。

▲▼Citizen,Seiko 。（圖／公關照）

▲Seiko King Seiko KS1969系列新款 SJE109J1，105,000元。（圖／Seiko提供，以下同）

▲▼Citizen,Seiko 。（圖／公關照）

▲Seiko King Seiko KS1969系列紫色錶款SJE111J1的面盤紋理讓人想起傳統的和紙，105,000元。

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CITIZEN, Seiko

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