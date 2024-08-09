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韓韶禧夾鯊魚夾散落髮絲好嫵媚　微露事業線巴黎跑趴美翻

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▲▼韓韶禧 。（圖／公關照）

▲歐米茄品牌大使韓韶禧出席巴黎OMEGA HOUSE派對活動，頭髮以鯊魚夾夾出隨興髮型。（圖／歐米茄提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

南韓女星韓韶禧受代言品牌歐米茄（OMEGA）之邀，到巴黎欣賞奧運比賽，也參加在奧運期間限定專屬會所OMEGA HOUSE舉辦的K-Wave之夜派對，剛剪了齊肩短髮的她，當晚以金屬鯊魚夾夾出隨興髮型，隨意散落的髮絲為她更添嫵媚氣息，讓粉絲大呼果然是女神，因為一般人可不敢隨便使用鯊魚夾出門，很容易淪為大嬸模樣。

▲▼韓韶禧 。（圖／公關照）

▲韓韶禧看著牆上自己為歐米茄拍攝的形象照。

韓韶禧現身歐米茄舉辦的K-Wave之夜，選穿裸膚色為底的平口藍色花卉洋裝，微露事業線吸睛，她同時搭配歐米茄星座系列鑽錶，成為當晚最耀眼的貴客，此次巴黎行她對於歐米茄在奧運會上計時的非凡能力感到驚奇，盛讚品牌充滿活力。

▲▼韓韶禧 。（圖／公關照）

▲韓韶禧身穿裸膚色為底的藍色花卉洋裝，搭配歐米茄星座腕錶亮相。

在時尚圈相當活躍的韓韶禧，不僅是歐米茄大使，也擒下法國精品Dior、珠寶品牌Boucheron品牌大使榮銜，國際性的大秀與發表會，她都是座上賓，而運動品牌FILA、小資女愛牌CHARLES & KEITH也都請她代言，從頭到腳都被包了，人氣超旺。

▲▼韓韶禧 。（圖／公關照）

▲韓韶禧是Dior品牌大使，6月出席品牌於蘇格蘭德拉蒙德城堡花園舉辦的2025早春度假系列大秀。（圖／Dior提供）

▲▼韓韶禧 。（圖／公關照）

▲韓韶禧同時是法國珠寶品牌Boucheron大使，戴Quatre Classique系列金質線軸手環拍攝形象照。（圖／Boucheron提供）

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關鍵字：

含韶禧, Boucheron, OMEGA, 歐米茄, 巴黎奧運, Dior

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