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G-SHOCK運動錶變纖薄　女錶齊亮相配成對

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▲▼G-SHOCK,Tissot 。（圖／公關照）

▲G-SHOCK打造G-SQUAD運動系列史上最纖薄的型號GBD-300男錶，GBD-300-9黃色款4,900元。（圖／G-SHOCK提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

G-SHOCK以強悍豪邁大錶著稱，但仍有錶迷追求合手纖薄的設計，於是催生出旗下G-SQUAD運動系列史上最纖薄的型號GBD-300腕錶，同時推出適合女性手腕尺寸的GMD-B300錶款，可配成情侶對錶一起佩戴，作為七夕情人節禮物再適合不過，男錶共有黑、白、黃色3款，女錶GMD-B300則有黑、橘、綠3款霧面質感配色可供選擇。

▲▼G-SHOCK,Tissot 。（圖／公關照）

▲G-SHOCK G-SQUAD運動系列男錶GBD-300-7，4,900元。

G-SQUAD運動系列全新錶款的關鍵樹脂零件均由生質樹脂製成，減少對環境的衝擊；功能部分則具防水200米、耐衝擊、LED燈超亮照明、多元鬧鈴、碼錶等功能，並搭載Bluetooth藍牙與加速計功能，透過連接智慧型手機配對取得運動資訊。而GBD-300錶款纖薄的秘密在於錶殼置於正面錶圈和背面避震錶圈之間的耐衝擊構造，成功登上此系列史上最纖薄寶座，戴起來更舒適。

▲▼G-SHOCK,Tissot 。（圖／公關照）

▲G-SHOCK G-SQUAD系列推出適合女性手腕的GMD-B300腕錶，單只4,000元。

天梭表（Tissot）新一代T-Touch Connect Sport運動版觸控腕錶，也朝纖薄目標邁進，其43mm的錶徑尺寸較過往小、重量也更輕盈，女性也能輕鬆駕馭，而功能增加成跑步、單車、健行與健身等4個運動模式，並可測量心率，藉由觸控面盤就能獲得資訊，實用設計完美融入健康生活。

▲▼G-SHOCK,Tissot 。（圖／公關照）

▲天梭T-Touch Connect Sport運動版觸控腕錶，可測量卡路里消耗量，32,400元。（圖／天梭表提供）

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關鍵字：

G-SHOCK, CASIO, Tissot, 天梭表

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