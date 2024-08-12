林俊傑炫罕見愛馬仕柏金包　綴滿流蘇想低調也難

▲林俊傑穿Dior襯衫配JACQUEMUS西裝，手拎愛馬仕流蘇柏金包參加朋友婚禮。（圖／翻攝jjlin IG）

記者陳雅韻／台北報導

43歲「金曲歌王」林俊傑出道21年以來累積豐厚身家，不僅砸數億元在台北內湖區置產，對於自己的時尚投資也不手軟，從服裝、名錶到包款配件，樣樣都是一線精品或熱門潮物，日前他參加朋友婚禮，雖然是一身低調優雅黑裝，但拎著愛馬仕（Hermès）罕見的流蘇柏金包，瞬間吸睛。





▲林俊傑拎愛馬仕流蘇柏金包已非常搶眼，還戴著Tiffany Titan by Pharrell Williams鑽戒吸睛。（圖／翻攝jjlin IG）

當天林俊傑所穿的襯衫出自Dior，Dior Logo裝飾的襯衫領成為亮點，搭配法國夯牌JACQUEMUS黑色西裝帥氣有型，更搶眼的是他拎著要價超過80萬元的愛馬仕流蘇柏金包，黑色包身兩側綴滿長長的皮革流蘇，流露率性風格。





▲林俊傑一身LV米色格紋套裝配金錶與卡地亞LOVE與釘子手環。（圖／翻攝jjlin IG）

珠寶也是林俊傑的收藏重點，他的近期新歡是Tiffany與菲董Pharrell Williams聯手推出珠寶系列Tiffany Titan by Pharrell Williams的黃K金鑽戒，而換穿LV米色格紋套裝時，他則一手戴著金錶，另一手疊搭卡地亞（Cartier）LOVE與Juste un Clou釘子手環，珠寶名家的經典之作全納為收藏。

