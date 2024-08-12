法國泳壇男神LV黑西裝上身　挺拔模樣傳奧運閉幕聖火吸睛

▲法國22歲泳壇新星馬爾尚身穿LV西裝，拿著聖火提燈走向巴黎奧運閉幕場館法蘭西體育場。（圖／路透社）

記者陳雅韻／綜合報導

2024巴黎奧運圓滿落幕，此次被譽為「最時尚奧運」全因法國精品龍頭LVMH集團大力贊助，由旗下珠寶品牌CHAUMET設計獎牌、LV（Louis Vuitton，路易威登）打造盛獎牌硬箱與托盤、Berluti創作法國隊服，連台北時間今（12日）凌晨登場的奧運閉幕式，法籍表演者服裝幾乎都由LVMH集團包辦，法國泳壇男神馬爾尚（Leon Marchand）就穿著LV西裝領著聖火走向法蘭西體育場，挺拔模樣迷倒一票粉絲。





▲法國創作歌手Zaho de Sagazan穿LV裙裝在杜勒麗花園開唱。（圖／翻攝LVMH IG）

22歲泳壇新星馬爾尚，在巴黎奧運男子400公尺個人混合泳決賽，以4分02秒95摘金，成功終止法國游泳12年奧運金牌荒，也打破「美國飛魚」菲爾普斯（Michael Phelps）在2008年北京奧運寫下的4分03秒84世界紀錄，接著他又在男子200公尺個人混合式、男子200公尺蛙式、男子200公尺蝶式奪金，男子4×100公尺混合式接力拿下銅牌，以4金1銅的佳績瞬間變成奧運紅人，被賦予拿著裝有聖火的提燈走向巴黎奧運閉幕式的重要任務，他身穿LV白襯衫搭黑領帶與黑西裝，紳士造型非常吸睛。





▲YSEULT穿Dior黑色高級訂製服獻唱。（圖／Dior提供）

而在巴黎奧運閉幕上表演的法籍歌手，有志一同都選擇端莊的黑色服裝上陣，在第一現場杜勒麗花園演唱的創作歌手Zaho de Sagazan，穿著LV白色荷葉邊為底的黑色洋裝登場，輕鬆搖擺流露活潑氣息；壓軸演唱《My Way》的YSEULT，則穿優雅的Dior黑色高級訂製服獻唱，為奧運畫下完美句點。

