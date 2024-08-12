「阿湯哥」奧運閉幕飛天秀沒穿特務服　道地美式風格皮衣登場

▲湯姆克魯斯在法蘭西體育場舉辦的巴黎奧運閉幕式上演《不可能的任務》，從天而降。（圖／路透社）

記者陳雅韻／綜合報導

2024巴黎奧運閉幕式於台北時間今（12日）凌晨在法蘭西體育場舉行，典禮最高潮，就是好萊塢巨星「阿湯哥」湯姆克魯斯（Tom Cruise）從天而降，上演《不可能的任務》，再從美國體操天后西蒙拜爾絲（Simone Biles）手中接過奧運會旗，緊接著騎著重機載著旗幟離場，送上運輸機後轉交給2028年奧運的舉辦城市洛杉磯，他與西蒙拜爾絲都選穿美國品牌Ralph Lauren的設計，宣揚美國文化與精神。

▲美國體操天后穿著Ralph Lauren服裝，將奧運會旗交給湯姆克魯斯。（圖／路透社）

湯姆克魯斯的「飛天裝」不是什麼特務裝備，而是Ralph Lauren旗下的Double RL RRL匠心精製美式復古系列，他身穿米白色Polo衫搭配仿舊處理的皮夾克、卡其長褲，展現道道地地的美式風格，帥氣演出飛天絕技。

▲身穿Ralph Lauren RRL系列服裝的湯姆克魯斯，騎著重機帶著奧運會旗離場。（圖／路透社）

而將奧運會旗交給湯姆克魯斯的體操天后西蒙拜爾絲，以及人在洛杉磯海濱高唱《BIRDS OF A FEATHER》迎接下一屆奧運盛事的歌手怪奇比莉（Billie Eilish），都身穿Ralph Lauren標誌性的休閒風格服飾上陣，怪奇比莉的Polo衫更是美國元素滿滿，不僅有紅藍斜紋，袖子上還有美國國旗圖案，配上卡其寬短褲，就是招牌的怪奇比莉時尚。

▲怪奇比莉一身休閒的Ralph Lauren服裝在洛杉磯海濱唱著歌。（圖／olympics IG）



