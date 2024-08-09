「舉重女神」郭婞淳負傷奪銅牌哭了　戴13萬Dior幸運耳環守護自己

記者陳雅韻／台北報導

台灣「舉重女神」郭婞淳昨（8）負傷登上巴黎奧運賽場，在舉重女子59公斤級，以總和235公斤拿下銅牌，締造連續3屆奧運都有奪牌紀錄，是台灣史上第1人，頒獎時她忍不住流下淚水，令人動容，而伴她出征與享受榮耀時刻的貼身珠寶，是Dior象徵性運與守護之意的Rose des Vents羅盤玫瑰玫瑰金粉紅珍珠母貝耳環。

▲郭婞淳在巴黎奧運舉重女子59公斤級，以總和235公斤拿下銅牌，留下感動的淚水。（圖／路透社）





▲郭婞淳戴著Dior耳環上陣，締造連續3屆奧運都有奪牌紀錄，是台灣史上第1人。（圖／路透社）

郭婞淳對貼耳式耳環情有獨鍾，上屆東京奧運她戴香奈兒（CHANEL）經典雙C Logo耳環出賽，此次帶傷赴巴黎奧運，更需要勇氣與好運，Dior設計靈感源自創始人迪奧童年所居住的別墅Granville的Rose des Vents羅盤玫瑰系列耳環，成為她的幸運物，造型是金珠圍繞的圓形徽章，中央的八芒星圖案不僅是幸運符碼，也代表羅盤般指引方向並守護著佩戴者，予人滿滿的安全感。





▲郭婞淳戴的Dior Rose des Vents玫瑰金粉紅珍珠母貝耳環，單邊6萬5000元。（圖／Dior提供）

Dior這層別具意義的設計意涵吸引郭婞淳，成為她征戰巴黎奧運的最佳首飾，她所戴的Rose des Vents羅盤玫瑰玫瑰金粉紅珍珠母貝耳環採單邊銷售制，因此她入手兩個耳環以成雙形式佩戴，總值約13萬元。

