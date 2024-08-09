體操天后拜爾絲山羊項鍊象徵史上最棒　名牌手鍊、巨鑽婚戒齊放閃

▲美國體操天后西蒙拜爾絲在巴黎奧運奪得3金1銀牌。（圖／路透社）

記者陳雅韻／台北報導

巴黎奧運殿堂上，不少運動員都戴著自己的幸運珠寶或腕錶出征，此次最具話題性的一款項鍊，非美國體操天后西蒙拜爾絲（Simone Biles）的訂製山羊鑽石項鍊莫屬，此項鍊被譽為「Greatst Of All Time」（史上最棒）、也就是「G.O.A.T.」（GOAT為山羊之意），與她在本屆奧運奪下3金1銀的佳績完美契合。





▲西蒙拜爾絲在女子個人全能競技體操項目也奪得金牌。（圖／路透社）

在東京奧運因「空中失衡」與心理因素，拜爾絲做出退賽的決定轟動一時，她認真面對自己的身心問題後歷經修養捲土重來，在巴黎奧運出賽5個項目，抱回了3金1銀牌，職業生涯累積11面奧運獎牌。她向加州珠寶品牌Janet Heller Fine Jewelry訂製鑲嵌546顆鑽石的山羊項鍊，見證她傲人的成績，奪金之際她開心秀出此幸運物說：「如果（比賽）一切順利，我就戴上山羊項鍊，我知道人們會為此瘋狂。」





▲西蒙拜爾絲秀她的幸運物鑽石山羊項鍊。（圖／路透社）

結束巴黎奧運賽事，拜爾絲化身為體育粉絲觀看其他比賽，她除了戴著山羊項鍊，手腕上還戴著法國珠寶世家梵克雅寶（Van Cleef & Arpels）經典的幸運草圖騰Alhambra系列手鍊，左手無名指上的巨鑽婚戒也相當吸睛，體操天后的日常穿搭也是bling bling風格。





▲西蒙拜爾絲結束賽程後接受訪問，戴著山羊項鍊與梵克雅寶經典的Alhambra手鍊。（圖／翻攝usagym IG）