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亮・珠寶／寶格麗扇形項鍊新色迷人　鍊長可調節疊搭更方便

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▲▼BVLGARI,PIAGET 。（圖／公關照）

▲寶格麗Divas’Dream系列玫瑰金鑲嵌粉紅剛玉與紅寶石鑽石項鍊（左起），白K金藍寶石與鑽石項鍊，玫瑰金錳鋁榴石與鑽石項鍊。（圖／寶格麗提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

珠寶品牌經典之作推陳出新，保留標誌性設計加入新的色彩組合、變化尺寸，讓穿搭珠寶更自由以彰顯個人風格。寶格麗（BVLGARI）致敬羅馬精緻藝術馬賽克鑲嵌的Divas’Dream系列，便以優雅的扇形設計廣為人知，今年再添耀眼新作，包括3款鋪鑲滿美鑽與彩色寶石的華麗項鍊，以及採用不透明寶石展現飽和色彩之美的款式，特別是項鍊備有兩種長度調節選擇，可輕鬆搭配不同項鍊創造華麗的疊戴效果。

▲▼BVLGARI,PIAGET 。（圖／公關照）

▲寶格麗Divas’Dream系列玫瑰金彩寶與鑽石耳環。

寶格麗奢華版的Divas’Dream系列新項鍊，大玩色彩漸層遊戲，3款分別為白鑽搭配紅寶石與粉紅剛玉、藍寶石或錳鋁榴石，每一顆寶石都經過縝密的切割工藝，鋪排出流暢曲線，相同設計概念也運用在耳環上；而不透光寶石的鍊墜，則於扇形邊緣鑲嵌一道美鑽，款式包括紅玉髓、珍珠母貝、孔雀石與綠松石，各個明亮色彩流露活潑氣息，當中紅玉髓項鍊還有戒指、手鍊可配成套。

▲▼BVLGARI,PIAGET 。（圖／公關照）

▲寶格麗Divas’Dream系列玫瑰金紅玉髓鑲鑽項鍊（左起），黃K金綠松石與鑽石項鍊，玫瑰金珍珠母貝鑲鑽項鍊，玫瑰金孔雀石鑲鑽項鍊。

▲▼BVLGARI,PIAGET 。（圖／公關照）

▲寶格麗Divas’Dream系列玫瑰金紅玉髓鑲鑽手鍊。

而以「可轉動珠寶」著稱的伯爵（PIAGET）Possession系列，近來為此系列加入品牌另一招牌工藝—宮廷式雕刻，為此系列更添華麗氣息，新款鍊墜共有3種款式，最入門為鑲嵌單鑽輔以宮廷式雕刻飾紋的項鍊，另有鑲嵌一圈鑽、以及較寬版可轉動的鍊墜設計，手鍊亦呈現此3種樣式。

▲▼BVLGARI,PIAGET 。（圖／公關照）

▲模特兒佩戴伯爵Possession系列18K玫瑰金鑽石項鍊，112,000元。（圖／伯爵提供，以下同）

▲▼BVLGARI,PIAGET 。（圖／公關照）

▲伯爵 Possession系列18K玫瑰金宮廷式雕刻飾紋鑽石項鍊，184,000元。

伯爵Possession系列戒指則是情人定情的熱門選擇，從極簡的貴金屬戒環到滿鑽華麗設計均備，最新力作為18K白金與玫瑰金的Possession系列宮廷式雕刻飾紋戒指，從過往單顆鑽新增為鑲嵌8顆美鑽，以豐富款式滿足時尚男女的需求。

▲▼BVLGARI,PIAGET 。（圖／公關照）

▲伯爵Possession系列18K玫瑰金宮廷式雕刻飾紋鑽石手鍊，69,000元。

▲▼BVLGARI,PIAGET 。（圖／公關照）

▲伯爵Possession系列18K白金宮廷式雕刻飾紋鑽石戒指鑲嵌8顆鑽石， 144,000元。

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關鍵字：

亮珠寶, BVLGARI, 寶格麗, PIAGET, 伯爵

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