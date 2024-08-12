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梅西正港「錶王」大戶　買到千萬隱藏版藍寶石錶

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▲▼梅西PP 。（圖／翻攝IG）

▲梅西與老婆安托內雅在球場邊合影，他戴PP罕見錶圈與時標鑲嵌藍寶石的Nautilus腕錶。（圖／翻攝leomessi IG）

記者陳雅韻／台北報導

阿根廷足球天王梅西（Leo Messi）身價逾百億元，買起名錶毫不手軟，近日他與老婆安托內雅在球場邊合影曬恩愛，就戴著可證明他是超級大戶的「錶王」百達翡麗（Patek Philippe，簡稱PP），因為此款鑲嵌藍寶石的Nautilus腕錶非常態錶款，而是要收藏PP名錶具相當規模的收藏家，才有機會購得的隱藏版錶款，去年國際拍賣行佳士得曾拍賣一只同款，成交價近2000萬元。

▲▼梅西PP 。（圖／翻攝IG）

▲佳士得去年5月拍賣與梅西同款的PP型號5711／111P腕錶，以約1963萬元成交。（圖／翻攝佳士得官網）

梅西所戴的PP珍罕錶款，為Nautilus系列型號5711／111P腕錶，以鉑金打造搭配黑色橫紋面盤，鑲嵌藍寶石時標，錶圈也鑲有32顆長方形切割藍寶石，展現深邃迷人的色彩，流露低調奢華的氣息。

▲▼梅西PP 。（圖／翻攝IG）

▲梅西宣傳他與Adidas聯名的沙色Gazelle足球鞋。（圖／翻攝leomessi IG）

荷包滿滿的梅西代言品項眾多，運動品牌Adidas就是與他合作多年的品牌之一，近期他特別上陣拍攝形象照，宣傳他與Adidas聯名推出的沙色Gazelle足球鞋，鞋跟裝飾GOAT的標誌性標誌，鞋舌上則印有三葉草標誌，而鞋面則有他的名字Messi字樣，吸引粉絲和他穿同款。
 

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關鍵字：

梅西, PP, Patek Philippe, 百達翡麗, 錶王, Adidas

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