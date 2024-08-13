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「牙買加閃電」波特秀名錶品味　亮黃陀飛輪錶高調極了

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▲▼HUBLOT牙買加閃電波特 。（圖／公關照）

▲「牙買加閃電」波特戴Big Bang陀飛輪螢光黃SAXEM腕錶。（圖／HUBLOT提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

巴黎奧運賽場上，不少田徑運動員都戴著名錶上陣，拿下男子100公尺短跑金牌的美國飛毛腿萊爾斯（Noah Lyles）即戴著珠寶、歐米茄錶突圍，跑出9秒79佳績，不過未能突破田徑傳奇人物「牙買加閃電」波特（Usain Bolt）2009年締造的100公尺9秒58，波特另一項200公尺19秒19的世界紀錄，同樣至今無人能破，退役後他常秀名錶品味，最愛就是瑞士名錶HUBLOT各式鮮豔色調錶款。

▲▼HUBLOT牙買加閃電波特 。（圖／公關照）

▲HUBLOT Big Bang陀飛輪螢光黃SAXEM腕錶限量50只，6,790,000元。

波特自2010年起擔任HUBLOT品牌大使，收藏不少限量版腕錶，新歡是全球限量50只的Big Bang陀飛輪螢光黃SAXEM腕錶，此亮色材質SAXEM全名為藍寶石氧化鋁及稀土礦物（Sapphire Aluminium Oxide and Rare Earth Mineral），是以藍寶石基礎成分氧化鋁與銩、鈥和鉻等稀土元素混合而成的合金，具絕佳耐磨性和光澤度，而裝載的HUB6035自動上鍊陀飛輪機芯，猶如懸浮在半空中；他另一常戴錶款為Square Bang Unico魔力金計時碼錶，由目前唯一耐刮的18K黃金合金製成，霸氣設計與身高195公分的他絕配。

▲▼HUBLOT牙買加閃電波特 。（圖／公關照）

▲波特戴Square Bang Unico 魔力金計時碼錶。

▲▼HUBLOT牙買加閃電波特 。（圖／公關照）

▲HUBLOT Square Bang Unico魔力金計時碼錶限量200只，1,321,000元。

而在巴黎奧運以些微的0.005秒差距力壓牙買加名將湯普森（Kishane Thompson）奪得男子100公尺項目金牌的美國選手萊爾斯，則戴著歐米茄約355,000元的超霸系列月之暗面腕錶出征，特色是黑色機芯以雷射方式呈現月⁠球⁠表面圖像⁠，紀念品牌登月歷史，整只腕錶以黑色陶瓷製成⁠，搭配黃色亮漆計時指針及覆以Super-LumiNova超螢光塗層⁠的測速刻度形成強烈對比吸睛。

▲▼ 萊爾斯歐米茄 。（圖／公關照）

▲美國飛毛腿萊爾斯在巴黎奧運男子100公尺決賽上，跑出9秒79佳績奪金。（圖／歐米茄提供）

▲▼HUBLOT牙買加閃電波特 。（圖／公關照）

▲萊爾斯佩戴的歐米茄超霸系列月之暗面腕錶，355,000元。（圖／歐米茄提供）

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關鍵字：

牙買加閃電, 波特, HUBLOT, OMEGA, 歐米茄, 萊爾斯, 巴黎奧運

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