彩色錶集合！文青系NOMOS竟出31種配色選擇超困難　百年靈用彩虹標時間

文圖 / 鏡週刊

「顏色」是手錶最常用來做為小改款或特別版的元素，畢竟比起改設計或換機芯，在顏色上做變化是最可以被察覺、也最容易產生效果的作法。除了最常見將整片面盤做出單一色調的呈現之外，近期品牌們也開始在時標、刻度等細節鋪敘顏色的變化，這樣的方式在視覺上會顯得更繽紛有活力，讓人產生每次看時間心情就很好的幸福感。

▲NOMOS Tangente 38 Date｜不鏽鋼材質／錶徑38mm／時、分、小秒、日期指示／DUW 4101 手上鍊機芯／定價：NT$76,000（每款限量175只）。

講到單純利用色彩就能做出辨識度的品牌，德系製錶小清新NOMOS就是前段班的模範生。設計功力非常深厚的NOMOS，今年一口氣推出了31只配色完全不一樣的Tangente 38日期腕錶，之所以推出31款是為了對應一個月最多有31天，而每一款的顏色變化都會根據錶款的主題，做出不一樣的搭配，每一只錶也都有自己的名字，把配色和名字搭配在一起看的時候，彷彿是想像力激盪的連連看遊戲，錶款一字排開真的非常有氣勢，每只都想上手試試看，不自覺讓人陷入抉擇障礙應該是唯一的缺點。

▲BREITLING Superocean Automatic 36＆42｜不鏽鋼材質（36mm錶圈為紅金）／錶徑36mm（左）42mm（右）／時、分、秒指示／自動上鍊機芯／防水300米／定價：NT$150,000（左）NT$192,000（右）。

今年慶祝140週年的百年靈，為了每年六月都會在法國Biarritz登場的Wheels & Waves摩托車節，推出了Superocean Automatic 36&42的彩虹時標版本，過去Superocean Heritage也曾經出現彩虹時標的配置，這次的則是輪到Superocean有了這個呈現。沿用百年靈在1960年代Slow Motion錶款的設計，方形指標的分針是擷取當年設計元素的變化形，也與時俱進加入陶瓷圈等優化，這次新增的彩虹漸變色Super-LumiNova®夜光塗層，也是很有新意的細節。

▲CORUM Admiral Automatic 42｜陶瓷材質／錶徑42mm／時、分、小秒、日期指示／自動上鍊機芯／防水50米／定價：NT$560,000。

另外，今年在台灣市場有所異動，改由先施鐘錶總代理的崑崙錶CORUM，也在旗下當家系列Admiral海軍上將推出新作，其中一款是以彩色潑墨時標與指針搭配白色陶瓷錶殼，表現港口塗鴉藝術的特殊文化，打破以往比較活潑的變化都是出在泡泡錶的常態，感覺得出崑崙開始變得年輕化的新嘗試。

▲RESSENCE TYPE 1°M｜五級鈦合金材質／錶徑42.7mm／時、分、秒、星期指示／ROCS 1.3 自動上鍊機芯／防水10米／定價：NT$730,000。

至於在2010年開始在錶展嶄露頭角的RESSENCE，獨家ROCS系統（Ressence Orbital Convex System），讓面盤上的指示盤會隨著時間而位移，而在面盤和機芯夾板間灌入油液，利用折射原理創造出OLED螢幕般的視覺效果，也是RESSENCE錶款的特色。其中TYPE 1° M 的時、分、秒和星期圈，分別在面盤上以綠、藍、黃、紅四種顏色表現，灰色指針的前端也以色彩點綴，多彩的呈現加上設計感濃厚的風格，讓色彩的運用顯得更畫龍點睛。



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