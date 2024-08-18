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小資女必收藏的指甲油品牌！包色不心痛　隨心所欲幫指彩換新妝

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文／女子學

這幾年凝膠指甲（俗稱光療）十分流行，幾乎成為女生穿搭的環節之一，過年要換上新年造型，情人節要特地設計氣質浪漫風，生日當然也要做個美美的指甲開心過，真的會讓人上癮，每次卸甲前就會開始搜尋下一次想要做什麼模樣。

但這樣長期下來其實滿傷荷包的，偶爾臨時想更換款式，也會因為才剛做不久而捨不得卸掉！身為小資族群又愛美的你，不妨考慮重回指甲油的懷抱。隨著時代進步，現在的指甲油已經不像是過去一樣只有單色可選，還有很多特殊變化，效果可不輸凝膠指甲唷！一起來看看有哪些值得一試的指甲油品牌吧！

uka

uka是來自日本東京全方位的沙龍品牌，產品包含髮品與指甲油。和坊間多數的指甲油產品不同，uka不主打高飽和度的鮮豔色彩，相反地他們家最吸引人的就是清透的氣質感，也有許多裸色調可選擇，很適合個性比較低調或是在比較忌諱指甲顏色產業工作的人，輕薄擦個一兩層，顯氣色又不張揚，絕對是手指尖上的小心機。

▲日本東京的全方位沙龍品牌uka。（圖／IG@ukacojp）

nail holic

nail holic一如其名，可是會讓人上癮的指甲油品牌！多達148種顏色，幾乎可以讓你一年內每兩三天就換一次顏色，怎麼擦都不膩，永遠保有新鮮感，不同季節還會不時推出限定色。

▲nail holic平價CP值高。（圖／IG@nailholictw）

不僅如此，nail holic還超平價，平均一支才百元而已，無論是學生族群還是小資女都能輕鬆負擔得起，且通路也規劃得很廣，寶雅、屈臣氏等地方就可以買到唷！

et.seq

若要論指甲油界的顏值，et.seq一定是主要擔當。有別於傳統指甲油都是圓柱狀或方型瓶，et.seq的外觀造型就像是鋼筆墨水一樣充滿質感，上頭的刷具更採用流線俐落的羽毛造型，邊擦都能邊感受到古代以鵝毛筆書寫的典雅氣質。

▲et.seq的外瓶造型十分有質感。（圖／IG@etseq.nailpolish）

在et.seq的產品中，除了一般指彩外，還有推出名為「輕光撩指彩」的系列，融合指甲油特性與凝膠指甲的作法，在上完指甲油後照射UV指彩固化機（或LED燈） ，增強光澤感與更持色，雖然效果不能和凝膠指甲完全媲美，但卻比單擦指甲油來得更飽滿亮麗喔！

小小 PETIT

小小 PETIT是由KOL村子裡的凱莉哥所創立的品牌，主打Slogan是「會呼吸的指甲油」，因為他們家的指甲油是由70%水與30%礦物顏料所製成的水性指甲油，無毒、無臭，適合孕婦及小孩。在卸除時也不需要刻意使用去光水，只靠著雙手就能撕除。

▲小小 PETIT主打是會呼吸的指甲油。（圖／IG@petit_girls）

雖說這種可撕式的水性指甲油，持久度通常會比較差一點，但若你是特別在意指甲油的化學成分傷指甲，或是喜歡經常換顏色又懶得花大把時間準備卸甲工具的人，那就非常推薦！

以往，大家或多或少都對指甲油有所顧忌，總是覺得自己手拙擦不好，不過這很可能是攸關刷頭的粗細、長短、形狀，和指甲油本身的濃稠度。真正厲害的指甲油，應該要讓每個人零技巧都能擦得好才對。以上介紹的指甲油都各有特色，適合不同的族群，大家不妨根據自己的需求挑挑看。

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※本文由女子學授權報導，未經同意禁止轉載。

關鍵字：

女子學, 美甲, 指彩, 指甲油

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