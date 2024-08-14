fb ig video ETtoday search mobile

音樂祭最夯單品「濕身背心」潑水透視效果辣　(G)I-DLE、Camila都在穿

>

文／美人圈

說到夏天活動，絕對少不了音樂祭！不少人參加音樂祭的打扮都會以清涼為主，更有許多人會把衣櫃裡最辣、最時髦的那件拿出來穿，因此在各大音樂節，台下觀眾們的穿搭也成了看點之一。在今年的Coachella音樂節，最受矚目的超辣單品，就是Star Cat的這款「透視濕身背心」，而近期以清爽夏日歌曲回歸的(G)I-DLE舒華，也穿上了這件背心，快往下了解看看吧！

新興小眾設計師品牌「Star Cat」

「Star Cat」一開始的品牌名為「Star Cat Country Club」，由設計師Brittany創立，以接受客製化服裝為主，多利用回收皮革的二次製造，製造出類似布料被浸濕的視覺效果，並在2023年夏天開始推出具透視感的單品，也就在當時出現「透視濕身背心」。不過因為Star Cat為新品牌，目前對於該品牌的已知資料也相對稀少。

▲濕身背心 。（圖／翻攝自IG）

▲新興小眾設計師品牌Star Cat。（圖／IG@ __star__cat，下同）

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

「Star Cat濕身背心」，成為2024 Coachella最顯眼造型

美國知名網紅麗麗龐斯Lele Pons（5336萬位粉絲）以及漢娜史塔汀Hannah Stocking（2669萬位粉絲）在參加今年的Coachella音樂節時，都穿上了來自Star Cat的透視濕身背心，並在社交平台Instagram上發布了健康又性感的照片，這組照片也在網路上瘋狂流傳，而這件濕身背心也火速爆紅。

▲濕身背心 。（圖／翻攝自IG）

 
 
 
 
 
 

西洋知名歌手Doja Cat、Camila也穿過「Star Cat濕身背心」

西洋知名女歌手蜜桃貓朵佳（Doja Cat）及卡蜜拉卡貝羅（Camila Cabello），也都穿過這件濕身背心！Doja Cat是在演出時搭配充滿設計感的三角褲和網襪，展現性感又強烈的視覺風格；Camila則是在摩洛哥的演唱會中，以破洞牛仔褲做為搭配。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(G)I-DLE夏日回歸預告海報，居然也穿上了濕身背心

韓國女團(G)I-DLE在近期以迷你專輯《I SWAY》夏日清爽回歸，在預告照中，5位成員們也都穿上這件濕身背心，在美式復古的場景中，展現沁涼性感的夏日氛圍，也讓粉絲直呼真的又辣又健康，非常符合她們的形象！

▲濕身背心 。（圖／翻攝自IG）

▲(G)I-DLE夏日回歸海報全員穿上超辣濕身背心。（圖／IG@official_g_i_dle）

 
 
 
 
 

歐美網紅們幾乎人手一件

雖然Star Cat還是一個非常新，且知名度也不高的品牌，但經過眾多藝人的搭配演繹後，越來越多網紅也紛紛入手同款，且這樣的造型設計在目前也幾乎沒有競爭對手，相信在未來也依舊能繼續維持話題熱度。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

延伸閱讀

夏日音樂祭「微辣穿搭」指南！Y2K風格、多巴胺穿搭，全白色系這樣搭更時髦吸睛

(G)I-DLE、Jennie都跟上這股「頭巾潮流」！怎麼搭才不會淪為村姑，8大穿搭技巧先筆記

「Blokett運動少女風2024新時尚！甜酷夏日穿搭c位，adidas經典三條線重返潮流

※本文由《Beauty美人圈》授權報導，未經同意禁止轉載。

關鍵字：

美人圈, Star Cat, 音樂祭, 穿搭, 濕身背心

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

香奈兒度假系列擁抱馬賽海岸風情

香奈兒度假系列擁抱馬賽海岸風情

IKEA傳奇肉丸竟非瑞典當地人最愛

IKEA傳奇肉丸竟非瑞典當地人最愛

工作到極度厭世　3句話找回力量

工作到極度厭世　3句話找回力量

孫芸芸澳洲豪宅絕美布置曝光

孫芸芸澳洲豪宅絕美布置曝光

林熙蕾挺Tory Burch秀　到紐約必做一件事

林熙蕾挺Tory Burch秀　到紐約必做一件事

金世正曝減重菜單　3周減4kg

金世正曝減重菜單　3周減4kg

Thom Browne讓狗狗包穿雨衣

Thom Browne讓狗狗包穿雨衣

5萬元有找珠寶推薦　小資也能入手

5萬元有找珠寶推薦　小資也能入手

歐米茄用隕石打造星座錶

歐米茄用隕石打造星座錶

IKEA復刻1967年減壓椅讓客廳很時髦

IKEA復刻1967年減壓椅讓客廳很時髦

ET Fashion

推薦閱讀

命中帶財、最旺夫的3大星座女！Top 1聰明能幹還是理財達人

命中帶財、最旺夫的3大星座女！Top 1聰明能幹還是理財達人

第一眼看到骷髏還是眼睛？測試你的內心孤獨程度

第一眼看到骷髏還是眼睛？測試你的內心孤獨程度

不想要再「窮活」！盤點「5個方法」教你奔向財務自由

不想要再「窮活」！盤點「5個方法」教你奔向財務自由

減脂必吃！營養師曝5種「脂肪最怕的蔬菜」　吃對瘦更快還能美白 如何判定對方喜歡你？伊能靜一語道破：關心不是聊天而是行動 「愛逞強裝沒事」星座Top 3 ！第一名最會演　其實很在意他人看法 包包上就是要掛很多東西才時髦！MIU MIU花朵吊飾、迷你小包可愛翻天 吃對老得慢！營養師曝5種「抗老食物」　有感凍齡還維持活力 比喝油還肥的4大食物！「火鍋絕配」更是熱量超越炸雞漢堡 梅西正港「錶王」大戶　買到千萬隱藏版藍寶石錶

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面