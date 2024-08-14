音樂祭最夯單品「濕身背心」潑水透視效果辣　(G)I-DLE、Camila都在穿

文／美人圈

說到夏天活動，絕對少不了音樂祭！不少人參加音樂祭的打扮都會以清涼為主，更有許多人會把衣櫃裡最辣、最時髦的那件拿出來穿，因此在各大音樂節，台下觀眾們的穿搭也成了看點之一。在今年的Coachella音樂節，最受矚目的超辣單品，就是Star Cat的這款「透視濕身背心」，而近期以清爽夏日歌曲回歸的(G)I-DLE舒華，也穿上了這件背心，快往下了解看看吧！

新興小眾設計師品牌「Star Cat」

「Star Cat」一開始的品牌名為「Star Cat Country Club」，由設計師Brittany創立，以接受客製化服裝為主，多利用回收皮革的二次製造，製造出類似布料被浸濕的視覺效果，並在2023年夏天開始推出具透視感的單品，也就在當時出現「透視濕身背心」。不過因為Star Cat為新品牌，目前對於該品牌的已知資料也相對稀少。

▲新興小眾設計師品牌Star Cat。（圖／IG@ __star__cat，下同）

「Star Cat濕身背心」，成為2024 Coachella最顯眼造型

美國知名網紅麗麗龐斯Lele Pons（5336萬位粉絲）以及漢娜史塔汀Hannah Stocking（2669萬位粉絲）在參加今年的Coachella音樂節時，都穿上了來自Star Cat的透視濕身背心，並在社交平台Instagram上發布了健康又性感的照片，這組照片也在網路上瘋狂流傳，而這件濕身背心也火速爆紅。

西洋知名歌手Doja Cat、Camila也穿過「Star Cat濕身背心」

西洋知名女歌手蜜桃貓朵佳（Doja Cat）及卡蜜拉卡貝羅（Camila Cabello），也都穿過這件濕身背心！Doja Cat是在演出時搭配充滿設計感的三角褲和網襪，展現性感又強烈的視覺風格；Camila則是在摩洛哥的演唱會中，以破洞牛仔褲做為搭配。

(G)I-DLE夏日回歸預告海報，居然也穿上了濕身背心

韓國女團(G)I-DLE在近期以迷你專輯《I SWAY》夏日清爽回歸，在預告照中，5位成員們也都穿上這件濕身背心，在美式復古的場景中，展現沁涼性感的夏日氛圍，也讓粉絲直呼真的又辣又健康，非常符合她們的形象！

▲(G)I-DLE夏日回歸海報全員穿上超辣濕身背心。（圖／IG@official_g_i_dle）

歐美網紅們幾乎人手一件

雖然Star Cat還是一個非常新，且知名度也不高的品牌，但經過眾多藝人的搭配演繹後，越來越多網紅也紛紛入手同款，且這樣的造型設計在目前也幾乎沒有競爭對手，相信在未來也依舊能繼續維持話題熱度。

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