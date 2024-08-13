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安格斯12星座一周運勢8／12～8／18　雙子多點同理心、獅子爽吃甩低落感

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Text／Marie Claire美麗佳人　Photo／Marie Claire美麗佳人

牡羊 3.21～4.20

水逆衝進牡羊座感情宮引發的漣漪效應在這周有擴大趨勢，也讓感情關係少了點氣定神閒，有對象的別再神經大條忽略情人啦！任何一個細微的表情反應，都可能會是變化的起點，這段時間各種爭執磨擦都記得要充分溝通出共識才好。至於單身者可暫且把注意力放在工作或是賺錢面，也要關注存款不正常的大起大落，感情方面大多捕風捉影偏多。

金牛 4.21～5.20

與其在擔心水逆來臨，運勢偏「後設」的金牛座其實比較需要關注水逆結束前後的反轉，這周坦白說影響不算大，甚至還有不少機會浮現，特別是人際及工作方面，你成為大家的定心丸，坐懷不亂的態度也有機會成為整合團隊、接手重要任務的核心人士，即使默默做事也能成為亮點，儘管感情的變化不明顯，但也足夠累積緣分靜待契機來敲門。

雙子 5.21～6.20

這周雙子比較需要注意人際之間的互動，雖然溝通社交向來是你的強項（沒有之一），不過水逆季節格外要注意意料外的情事，特別是你以為友好的關係其實並沒有真的那麼友好，或無傷大雅的玩笑話，其實在他人心中「有傷大雅」，多一點同理心才是你的保命符！感情上承接上周，整體還算不錯，情人或心上人會是你的人際諮商師，他們的建議別再忽視囉！

巨蟹 6.21～7.21

只要事情沒搞定，巨蟹座就容易心浮氣躁，這周各種不上不下的狀況或多或少與行星環境有關，但主要還是在於你的不安全感，特別在感情上，患得患失會成為你最大癥結，甚至會危及關係互動，建議你適時放鬆心情，凡事自有安排，乾著急於事無補。這段時間各種支出有默默增加的趨勢，最好現在就要做管控，否則後面要拉回那些物質欲可是很難的。

獅子 7.22～8.22

太陽和水逆併行本命宮位的這周，好運壞運非但沒有抵銷，恐怕還更多了混亂與內心拉扯，這周獅子座除了需要在人前守住大器本色之外，夜深人靜時也需要強大自己的心理素質，感情上記得把話說開，否則彼此的嫌隙將像滾雪球般愈來愈大！這周「吃」是你的幸福畫像，與情人、朋友家人或自己一人也行，爽爽吃一場有助於移轉低落感，還能增進情感。

處女 8.23～9.22

金星佇足的時間雖短，也足夠抵擋今年第三波水逆帶來的風雨，只是這周處女座仍免不了得面對人際或感情上的磨合，切記凡事不要硬碰硬，特別是言詞上落狠話、賭氣的情緒表現，都只會把事情鬧僵，反過來說，這周在感情處理以及面對同儕可拿出金星的善良力，包容體諒能換來更多理解，也讓關係能有正面的推進！

天秤 9.23～10.22

天秤座這周也正式走入了修鍊愛情的時刻，與情人之間的努力不簡單，小拌嘴爭吵別以為是沒默契，若不快點說開，恐怕會在對方心中留下陰影。曖昧中的秤子們感受迷惘是正常的，但不代表你可以無作為，愈是在忙碌時刻愈別忘了噓寒問暖表達關心喔！這周在金錢上也要特別注意，高預算的旅遊費用、投資或奢侈品，最好再想一下。

天蠍 10.23～11.22

憑藉著天蠍座還沒下雨就先感冒的敏感體質，這周運勢進入了雲雨帶，各種意料外的微失控場面成了考題，得開始鍛鍊心臟以及提升危機處理的能力。事實上有太陽和金星的守護，凡事莫急莫慌莫害怕，自然就能船到橋頭自然直。而最近風風雨雨中能與情人或心上人累積出革命情感，某些默契與共同能量正在彼此之間迴盪，每一天都能長出比昨天更濃郁的情愫。

射手 11.23～12.21

向來能量滿滿又人來瘋的射手，這周卻是一反常態，呈現一個有氣無力的狀態，事實上近期的你特別容易「熱情有餘而衝勁不足」，只要某些挫折吐槽一來，就讓你想要退縮，什麼事只希望有60分、人平安就好，少了先前的幹勁。這周除了工作要當心鬆懈態度被盯滿頭包之外，假日也容易變懶十倍，連感情也從主動變成被動。

摩羯 12.22～1.19

向來很懂得表情管理不動聲色的摩羯，這周卻頗需要管理你的情緒，生活上容易比以往更多愁善感，這股悲觀也連帶影響到人際及感情上的進度，單身者桃花稀少，有對象者自己的被動冷淡也成為關係卡關的癥結，這段時間試著讓自己忙碌一點，動起來做點開心的事，只要好心情指數上升，桃花也會跟著UP UP！

水瓶 1.20～2.18

水瓶座這周承接到的傷害性並不大、侮辱性也不強，算是相對較為平靜的時期，也或許是大環境的氛圍使然，近期的你也不像往日那麼犀利，人際裡的小人慢慢遠離，而貴人靠近。透過人情有望能為你減輕辛勞程度，提升效率。這周單身者的感情脈絡相當分明，能朝著內心屬意的對象大步前進，只是沒有明確對象的水瓶恐怕仍呈現原地踏步的狀態自得其樂。

雙魚 2.19～3.20

處在逆行風暴邊緣的雙魚座，這周影響程度十分有限，工作、感情和人際等表現平步青雲，金錢控管有為有守，還能有一小波偏財臨門呢！只不過得多關注自己的情緒起伏，近期無形的低壓讓你有一點意興闌珊的感覺，你可以保持低調但要避免消極，特別是單身雙魚與正緣的距離已經非常近，保持積極正面，很快就能讓關係有進階發展。

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延伸閱讀

●《美麗佳人》2024八月星座運勢：巨蟹面對現實魔考，摩羯審視財務投資

●【星星教授安格斯2024年8月星座運勢】雙魚座本月份引力超強，神鬼都容易向你靠近，願望容易實現喔！

關鍵字：

美麗佳人, Marie Claire, 星座, 運勢

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